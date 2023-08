300% meer digitale consulten bij Spreekuur.nl

Spreekuur.nl, ontstaan uit een samenwerking tussen Topicus en DigiDok, biedt patiënten de mogelijkheid om persoonlijke zorg te ontvangen voor diverse gezondheidsvragen. Het gebruik van dit geavanceerd systeem, inclusief triage en het toevoegen van afbeeldingen of video’s, stelt hen in staat om het digitale consult goed voor te bereiden. Huisartsen en doktersassistenten kunnen vervolgens via een chat-interface snel en efficiënt reageren op deze digitale vragen. Deze 24/7 beschikbare dienst minimaliseert wachttijden en patiënten krijgen binnen één werkdag, en meestal al sneller, antwoord van hun huisartsenpraktijk.

Impact digitale consulten

De impact van digitale consulten gaat verder dan huisartsenpraktijken alleen, want ook ziekenhuizen omarmen deze efficiënte benadering. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) onthulde kortgeleden dat aan het einde van 2022 al ongeveer 30% van alle consulten in NVZ-ziekenhuizen digitaal plaatsvond.



Het gaat dan niet alleen om gewone digitale consulten maar ook om zogeheten meekijkconsulten die in de praktijk ook zeer praktisch blijken. Het Amphia Ziekenhuis illustreert deze trend met bijna 5.000 meekijkconsulten tussen 2021 en medio 2023. Door directe vragen aan de juiste specialist voor te leggen via een digitaal proces, wordt doorverwijzing naar het ziekenhuis verminderd, waardoor de gezondheidszorg ontlast wordt.

Spreekuur.nl & facts

Spreekuur.nl is dus expliciet een tool door digitale huisartsenposten voor avonden en weekenden. Inmiddels heeft deze organisatie haar diensten uitgebreid naar 44 huisartsenpraktijken in het hele land. Patiënten kunnen niet alleen advies van hun huisarts inwinnen, maar ook gesprekken met zorgverleners starten, medische dossiers inzien en 24/7 afspraken maken. Dit heeft geleid tot een indrukwekkende stijging van digitale consulten, met een toename van 300% in het eerste halfjaar van dit jaar vergeleken met dezelfde periode in 2022.

Deze opvallende groei wordt ondersteund door actieve inzet van huisartsenpraktijken, nieuwe toetreders tot het platform en een toenemende variëteit aan vragen. Bijna 60% van de vragen wordt binnen een uur beantwoord en meer dan 40% zelfs binnen 30 minuten. Yuri Samandar, huisarts bij het Axel Huisartsencentrum en actieve gebruiker van Spreekuur.nl, benadrukt: “Met Spreekuur.nl stellen we de patiënt centraal. Het doel is kortere wachttijden, hoogwaardige zorg, tevreden patiënten en verminderde werkdruk voor onze huisartsen en doktersassistenten.”