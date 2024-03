3D-technieken helpen bij schouderzorg

Via een 3D-kopie kunnen chirurgen precies zien waar de breuk zit en hoe ze deze het beste kunnen behandelen. Ook kunnen ze direct testen of ze wel overal met de instrumenten goed bij kunnen. En mochten er schroeven en platen nodig zijn bij de operatie om de breuk te maken, dan kan dit ook vooraf precies op maat worden gemaakt. Al met al zorgt deze voorbereiding dankzij het 3D-model ervoor dat de feitelijke operatie minder lang duurt en beter verloopt. Dit geeft weer minder kans op complicaties en infecties, en leidt dus naar een sneller herstel.

Schouderzorg op maat

“VieCuri is een erkend STZ-ziekenhuis voor topklinische schouderzorg. We lopen internationaal voorop in het gebruik van deze 3D-technieken”, zegt orthopedisch chirurg Freek Hollman. Sinds dit jaar gebruikt het team de 3D-printer vaker, vooral bij lastige schouderproblemen. Door een CT-scan van beide schouders te maken, kunnen de artsen de natuurlijke stand van de gezonde schouder zien. Die informatie wordt gebruikt om de breuk zo goed mogelijk te herstellen.

Tijdens de operatie maakt de chirurg ook gebruik van een HoloLens. Dit is een speciale bril die de botten of de breuk projecteert op de werkelijke situatie. Deze zogeheten Mixed Reality (MR) is een vorm waarbij met een speciale bril virtuele elementen in de echte wereld projecteert. De gebruiker kan zo oefenen in de echte wereld met gebruik van hologrammen. Dit in tegenstelling tot Virtual Reality (VR) waarbij je in een afgezonderde, compleet virtuele wereld stapt. Met de HoloLens ziet de specialist precies in welk gebied wordt gesneden. Dit soort technieken zorgt ervoor dat de chirurg zijn werk nog beter kan doen. Met grote winst voor de patiënt.

Een operatie blijft mensenwerk

Ondanks deze technieken, blijft een operatie altijd mensenwerk, benadrukt de chirurg. “De printer en HoloLens, en ook andere 3D-technieken, zijn echt hulpmiddelen. Hiermee kunnen wij een beter resultaat voor de patiënt bereiken. Ik leg de nadruk op het woord ‘wij’, want het medische team gaat samen rond de computer zitten met de technische professionals van de Medisch Instrumentale Dienst. Samen kijken we hoe we een breuk het beste kunnen herstellen.”

Ook mensen die een nieuwe schouder nodig hebben, worden in het Ommelander Ziekenhuis geholpen met de nieuwste 3D-techniek. Het plaatsen van een schouderprothese is maatwerk. Soms is de slijtage dusdanig dat het moeilijker is om tijdens de operatie de juiste positie van de prothese te bepalen. Met de nieuwe techniek wordt de prothese voor de operatie digitaal in de CT-beelden ingevoegd. Op die manier kan al in een 3D-geprinte mal worden gezien hoe de prothese het beste kan worden geplaatst.