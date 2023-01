4,1 miljoen naar ontwikkeling draagbare kunstnier

Oneplanetcrowd is het grootste duurzame crowdfundingplatform van Nederland. Maarten de Jong, directeur van Oneplanetcrowd is bijzonder trots op het behaalde resultaat voor de financiering van de doorontwikkeling van de draagbare kunstnier. “Voor Oneplanetcrowd is dit de grootste financieringscampagne sinds 2019 en de op één na grootste aller tijden. Prachtig om te zien dat onze achterban van investeerders net als wij het belang en de potentie zien van deze innovatie voor nierpatiënten.’’

Draagbare kunstnier

Nextkidney is voortgekomen uit het initiatief van de Nierstichting, Debiotech (Zwitserland), Dialyss (Singapore) en de zorgverzekeraars CZ, ZilverenKruis en Menzis met als doel patiënten meer vrijheid en kwaliteit van leven te geven.

Hiertoe is in de afgelopen jaren gewerkt aan een uniek apparaat waarmee patiënten zelfstandig kunnen dialyseren. Met deze draagbare kunstnier kunnen patiënten kunnen vaker, langer en waar zij maar willen dialyseren. Daarmee krijgen zij een deel van hun vrijheid terug, verbetert de kwaliteit van hun leven en stijgt bovendien de levensverwachting. Doordat er minder zorgondersteuning en dialysevloeistof nodig is, dalen de kosten van de behandeling.

Over Nextkidney

Nextkidney is een bedrijf dat zich richt op een combinatie van maatschappelijke impact en rendement. In laboratoria in Lausanne en Singapore vindt de ontwikkeling plaats van de ‘Neokidney’, de nieuwe internationale aanduiding voor de draagbare kunstnier. Vanuit Nederland wordt het management, de productie en de commercie aangestuurd.

Wereldwijd krijgt deze unieke en baanbrekende samenwerking met zowel patiënten, artsen en onderzoekers als Nederlandse zorgverzekeraars, veel aandacht als nieuw innovatiemodel.

Vanwege de succesvolle crowdfunding en interesse van nationale en internationale investeerders biedt Nextkidney de mogelijkheid om tot eind januari te investeren. Wie wil helpen deze unieke zorginnovatie op de markt te brengen kan zich voor de aankomende webinars daartoe hier registreren.