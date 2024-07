Subsidie voor optimaliseren bevolkingsonderzoeken

Voor het verder ontwikkelen en optimaliseren van bestaande bevolkingsonderzoeken en nieuwe screeningsprogramma’s is via ZonMw een subsidie €6.000.000 beschikbaar gesteld. Onlangs is de projectideefase ‘Vroege Opsporing Open Ronde 2024 – 2025’ gestart. Omdat het onderzoek relevant is voor de maatschappij is het belangrijk dat dit zoveel mogelijk wordt uitgevoerd samen met de doelgroep waar het om gaat. Burgerparticipatie is daarom een essentieel onderdeel van deze subsidieronde. Voorstellen indienen kan tot 17 september 2024.

Deze subsidieoproep richt zich op de vroege opsporing van ziektes, aandoeningen of risico indicatoren bij mensen zonder klachten of verschijnselen. Daarin is een onderverdeling gemaakt in drie thema’s.

Drie thema’s

Het eerste thema richt zich op het inzetten van risicostratificatie om bevolkingsonderzoeken en/of screeningsprogramma’s te personaliseren. Het tweede thema gaat over de verbetering van het bereik, geïnformeerde keuze en de toegankelijkheid van bevolkingsonderzoeken. Dit tweede thema gaat onder meer over keuzevrijheid van de burger bij screenings. Ook aan bod komt het verminderen van belastende factoren van bevolkingsonderzoeken waardoor mensen minder geneigd zijn om mee te doen aan de onderzoeken. Het derde thema gaat over het gebruik van innovatieve technieken rondom de meetmethodes, uitvoering of analyse van bevolkingsonderzoeken en/of screeningsprogramma’s om de kwaliteit van de screening te verbeteren.

Per project met een looptijd van 24 maanden kan maximaal € 300.000 worden aangevraagd. Per project met een looptijd van 48 maanden kan maximaal € 700.000 worden aangevraagd. Het totale beschikbare bedrag van deze ronde is € 6.000.000. Indienen kan tot 17 september 2024. Potentiële deelnemers die vragen hebben kunnen met ZonMw mailen of bellen met: 070 391 60 61.

Andere subsidieronde

In augustus opent ZonMw nog een nieuwe subsidieronde voor onderzoek naar post-COVID. In deze subsidieronde gaat het om de kennishiaten zoals die zijn beschreven in de Kennisagenda Post-COVID door de Federatie Medische Specialisten (FMS) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), en onderzoeksthema’s voortkomend uit het Post-COVID programma. Voor deze subsidieronde is zes miljoen euro beschikbaar. Er geldt geen maximaal aan te vragen budget. De goedgekeurde projecten moeten zo snel mogelijk starten.

De maximale looptijd wordt opgenomen in de publicatie van de subsidieoproep. De projecten die voortkomen uit deze subsidieronde moeten aansluiting vinden bij het onderzoeks- en expertisenetwerk post-COVID (Post-COVID Netwerk Nederland). Meer achtergrondinformatie over de Kennnisagenda Post-COVID te vinden op de website van ZonMw.