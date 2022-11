Ontwikkeling draagbare kunstnier nadert voltooiing

De Nierstichting was in 2008 initiatiefnemer van het project voor de ontwikkeling van een draagbare kunstnier. “Wij voerden vooronderzoeken uit naar de verschillende mogelijkheden en spraken in dat kader ook patiënten over wat zij belangrijk vinden aan een dialyseapparaat”, vertelt directeur Tom Oostrom van de Nierstichting. Hij is vanaf dag één betrokken bij de ontwikkeling van de draagbare kunstnier.

Continu en geleidelijk dialyseren is voor hemodialysepatiënten de beste vorm. Die wetenschap vormde de basis van de eerste plannen voor de ontwikkeling van de zogenoemde wearable kunstnier. “Denk aan een soort rugzak, die je steeds bij je draagt”, aldus Oostrom. De draagbare kunstnier gaat nog een stap verder dan al bestaande oplossingen voor thuisdialyse.

Kunstnier klaar voor klinische testen

De onderzoeken, waarbij verschillende mogelijkheden verkend werden, leidden in 2014 tot een overeenkomst tussen de Nierstichting en twee medtech bedrijven uit Zwitserland en Singapore. Daarmee startte de fase voor de doorontwikkeling van een draagbaar dialyseapparaat dat uiteindelijk ook op de markt gebracht kon worden.

In de jaren die volgden werd het Zwitsers/Nederlandse NextKidney opgericht. Daarmee kan het project nu naar een belangrijke volgende fase gebracht worden. De draagbare kunstnier is inmiddels klaar. De veiligheidstesten met de sorbenttechnologie zijn ook al afgerond, in Singapore. Op dit moment worden de klinische testen in Frankrijk, gevolgd door Nederland, voorbereid. Als deze testen succesvol verlopen dan kan de CE-goedkeuring in Europa en FDA-goedkeuring in de Verenigde Staten verkregen worden. Die zijn nodig om het apparaat uiteindelijk op de markt te brengen.

“Zorgverzekeraars CZ, Zilveren kruis en Menzis zijn al jarenlang nauw betrokken bij de ontwikkeling. En dat is cruciaal voor de introductie in Nederland. Met Nextkidney bereiden de verzekeraars pilots voor in de Nederlandse ziekenhuizen en werken we aan de organisatie van de zorg. Want om thuisdialyse voor een grote groep mensen aantrekkelijk te maken, is het belangrijk dat de dialysezorg anders wordt ingericht”, licht Oostrom toe.

Betere kwaliteit van leven

Het ultieme doel is dat de draagbare kunstnier de kwaliteit van leven van hemodialysepatiënten gaat verbeteren en hun levensverwachting verlengd wordt. Daarnaast streven de ontwikkelaars er ook naar dat het apparaat de kosten van een dialysebehandeling kan verlagen. Dat kan met name gerealiseerd worden door minder dialysevloeistof te gebruiken en de hoeveelheid professionele zorgondersteuning te beperken.

“De eerste versie die we op de markt brengen is geschikt voor patiënten om frequent (6×2 uur per week) te dialyseren. Dat is voor Nederland een nieuwe vorm van dialysebehandeling die medisch gezien beter is dan 3×4 uur per week, omdat het tot minder schommelingen in bloedwaarden en vocht leidt”, aldus Oostrom.

NeoKidney-apparaat

De draagbare kunstnier zoals die nu ontwikkeld is, wordt het NeoKidney-apparaat genoemd. Hij zal door NextKidney op de markt gebracht worden. Zij krijgen daarbij de ondersteuning van grote Nederlandse zorgverzekeraars en verschillende nationale en internationale onderzoekers en patiënten- en beroepsverenigingen.

Voor de uitvoering van de klinische testen met patiënten en de toelating op de markt zoekt Nextkidney op dit moment investeerders. Daarvoor start op 7 november een crowdfundingsactie bij OnePlanetCrowd.