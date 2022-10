AH en VGZ werken samen met Mijn Leefstijlcoach app

Werken aan een gezonde levensstijl is tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld voor een zorgverzekeraar als VGZ. Voor een supermarkt als AH lijkt het in eerste instantie wat minder voor de hand te liggen. Toch vindt de supermarktketen het belangrijk dat gezonde voeding en kennis daarover voor iedereen beschikbaar komt. Daarom promoot AH de Mijn Leefstijlcoach app gericht op haar websites. De ambities van de supermarktketen en de zorgverzekeraar sluiten qua leefstijl naadloos op elkaar aan en dus gaan ze rond dit thema gericht samenwerken.

Ook andere partijen zetten inmiddels expliciet in op levensstijlcoaching. Een goed voorbeeld is zorgverzekeraar CZ dat samen met Mediq Health Coach sinds kort volop inzet op digitale levensstijlcoaching. Maar ook LUMC werkt samen met NELL doelgericht aan een virtuele levensstijlcoach.

Bewuster en gezonder

Marit van Egmond, CEO Albert Heijn vertelt op de website van VGZ: ‘Met de Mijn Leefstijlcoach app helpen we mensen we mensen betere keuzes te maken zodat ze beter eten, meer ontspannen, beter slapen en meer bewegen. Het is belangrijk dat mensen een nieuwe levensstijl vol kunnen houden zodat ze, en daar gaat het natuurlijk om, structureel lekkerder in hun vel zitten. Net als Albert Heijn stimuleert ook Coöperatie VGZ klanten om bewuster en gezonder te leven. Ik ben blij dat we onze krachten bundelen om nog meer inspiratie en advies te kunnen bieden.’

Mijn Leefstijlcoach app

De gratis Mijn Leefstijlcoach app helpt deelnemers op een positieve manier aan een betere levensstijl te werken. De app biedt talloze gezondheidschallenges met tips, video’s en beweeg-, voeding- en meditatieschema’s. Op die manier kan iedereen in kleine gerichte stappen werken aan een haalbare leefstijlverandering. Een belangrijk onderdeel van de app zijn challenges op het gebied van eten, slapen, bewegen en ontspannen. Een challenge is een kort veranderprogramma waarbij gebruikers tijdens een afgebakende periode gericht kan werken aan een doel. De app is gratis en te downloaden in de App Store, Google Play Store en de service store van de VGZ app.

VGZ voegt challenges toe

Coöperatie VGZ voegt eigenhandig aanvullende leefstijlcoaching, nieuwe challenges zoals zoutarm eten en inspirerende webinars toe aan de Mijn Leefstijl app. Experts helpen oude gewoonten te doorbreken, bieden hulp met de keuze voor gezondere alternatieven en geven tips om het daarna zelf vol te houden. Als het even niet lukt of als er vragen zijn, biedt VGZ aanvullende coaching aan zoals het stellen van je persoonlijke vraag aan een expert. In de app ontvangen gebruikers iedere dag nieuwe tips, inspiratievideo’s, achtergrondartikelen, receptsuggesties en workouts.



Marjo Vissers, CEO Coöperatie VGZ: ´Coöperatie VGZ werkt aan een gezonder Nederland en toekomstbestendige zorg voor iedereen. Als we allemaal een beetje gezonder leven, dan zorgen we ervoor dat Nederland gezonder wordt en verminderen we samen de druk op huisartsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen, terwijl onze leden zich beter en fitter voelen. Een ongezonde leefstijl is een belangrijke oorzaak van ziekte in Nederland. Fijn dat we de handen ineen slaan en samen met Albert Heijn vernieuwende stappen maken om een gezonder leven voor onze leden makkelijker te maken.”