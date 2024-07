AI-gezondheidscoach voor chronische ziekten van Open AI

Sam Altman van OpenAI (de maker van ChatGPT) en Arianna Huffington van wellnessbedrijf Thrive Global hebben begin deze maand een nieuwe samenwerking aangekondigd. Doel van de samenwerking is om een hypergepersonaliseerde AI-gezondheidscoach in de vorm van een app te ontwikkelen die hulp biedt bij chronische ziekten: de Thrive AI Health-app. De app wordt volgens de makers gebaseerd op de beste collegiaal getoetste wetenschap en maakt gebruik van de biometrische en medische gegevens van de gebruiker.

De app brengt de voorkeuren en patronen van de gebruiker in kaart rond de vijf gedragsgebieden die essentieel zijn voor het verbeteren van de gezondheid en het behandelen van chronische ziekten: slaap, voeding, beweging, stress en sociale contacten. Op basis daarvan stuurt de app gepersonaliseerde berichten en herinneringen om de dagelijkse gewoonten van de gebruiker bij te sturen. Op die manier belooft de nog te ontwikkelen app gezondheidsadvies van het hoogste niveau toegankelijk te maken voor een breed publiek, chronische ziekten aan te pakken en de gezondheidszorg voor iedereen te verbeteren. Altman en Huffington in TIME: “Veel van de gesprekken over AI gaan over tijdbesparing en productiviteit. Maar AI kan veel meer dan dat: het kan onze gezondheid verbeteren en ervoor zorgen dat we langer leven.”

Kritische geluiden

Jathan Sadowski, Senior Research Fellow (ARC DECRA) bij het Emerging Technologies Research Lab en het ARC Centre of Excellence for Automated Decision-Making and Society van de Monash University in Melbourne, Australië, is echter kritisch. Hij deed onderzoek naar de theorieën achter vergelijkbare producten voor de verzekeringsbranche. Dergelijke projecten in het verleden hadden twijfelachtige resultaten.

In een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie over digitale gezondheidsinterventies uit 2019 staat: “Het enthousiasme over digitale zorg leidt ook tot tal van kortdurende implementaties en een overweldigende diversiteit aan digitale tools, zonder dat er veel bekend is over de impact daarvan op zorgsystemen en het welzijn van mensen.”

Hyperpersonalisatie

Hoewel Altman en Huffington stellen dat de hyperpersonalisatie in hun app de oplossing is, is Sadowski niet overtuigt. Hij benoemt dat er geen garantie is dat de AI niet te lijden zal hebben onder vooroordelen, hallucinaties en fouten zoals we ook zien in hypermoderne AI-modellen zoals ChatGPT. En zelfs als de AI werkt zoals gedacht, is het idee van hyperpersonalisatie volgens hem nog altijd gebaseerd op een gebrekkige theorie over hoe verandering tot stand wordt gebracht.

Volgens Sadowski kan een gepersonaliseerde AI-gezondheidscoach chronische gezondheidsproblemen alleen aanpakken als je ervan uitgaat dat er geen samenleving is, maar alleen individuen die keuzes maken. Maar individuele levensstijlkeuzes zijn niet het hele verhaal. Sociale determinanten van gezondheid spelen een veel grotere rol. Dit zijn de sociale omstandigheden die bepalen in hoeverre iemand toegang heeft tot gezondheidszorg, goede voeding, vrije tijd en alle andere dingen die nodig zijn om een goed leven te leiden.

Succesvolle AI-coaches

Toch zijn er al voorbeelden van succesvolle AI-coaches. Eind 2019 introduceerde de Nederlandse start-up Nori Health een chatbot om mensen met chronische maag- en darmaandoeningen (IBD) te helpen bij het maken van leefstijlkeuzes. De digitale coach van Nori brengt de patronen van de levensstijl in kaart en suggereert actief veranderingen die zijn toegesneden op elke gebruiker. Die keuzes baseert de coach in eerste instantie op wetenschappelijk geverifieerde data. Het is de bedoeling dat ingebouwde AI-technologie er voor zorgt dat de app nieuwe informatie van de gebruikersgemeenschap kan gebruiken voor betere inzichten.