LUMC en NeLL werken hard aan virtuele leefstijlcoach

Voor de ontwikkeling ontvingen NeLL en het LUMC drie jaar geleden 2 miljoen euro. Perfect Fit is een app die als virtuele leefstijlcoach mensen ondersteunt om tot een gezonde(re) leefstijl te komen. Doel van het project is het verminderen van het risico op hart- en vaatziekten. Roken en te weinig beweging zijn twee van de belangrijkste veroorzakers van deze aandoeningen.

Het Perfect Fit project wordt geleid door prof. dr. Niels Chavannes, Hoogleraar Huisartsgeneeskunde bij LUMC, en dr. Eline Meijer, Assistant Professor bij LUMC.

Samenwerking virtuele leefstijlcoach

Binnen het Perfect Fit project werken academische instellingen, private bedrijven en publieke organisaties aan de ontwikkeling en onderzoeken met betrekking tot verschillende aspecten van de virtuele leefstijlcoach. Zo is men bij de Universiteit Twente en het eScience center bezig met het verzamelen van data en de ontwikkeling van machine learning technieken. Bij de Universiteit Leiden ligt de focus om het ontwikkelen van technieken voor gedragsveranderingen.

De werkzaamheden in Twente en Leiden moeten belangrijke inzichten bieden voor de ontwikkeling van de virtuele leefstijlcoach. Dat wordt uitgevoerd door de TU van Delft. Wanneer de app klaar is dan gaan NeLL en het LUMC aan de slag om de effectiviteit en gebruikservaring ervan te onderzoeken.

“Ik ben er vooral trots op dat we al die verschillende partijen van verschillende pluimage in dit project weten te verbinden. Uniek is ook de aandacht voor deze twee grote risicogebieden – roken én onvoldoende bewegen – samen in één uitdagend onderzoek. Als we hiermee een rookverslaving weten om te zetten in een beweegverslaving dan is dat een prachtige uitkomst, een echte dubbelslag”, aldus prof. dr. Niels Chavannes.

Patiënten betrokken bij project

Vanaf het eerste moment van de start van het Perfect Fit project hebben de ontwikkelaars ervoor gekozen om ook de potentiële gebruikers (zoals rokers) bij het project te betrekken. Zo zijn prototypes van de virtuele leefstijlcoach voorgelegd aan panels van eindgebruikers, onder andere met als doel de interface zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de doelgroep.

“Sinds het oprichten van NeLL hebben we als doelgroep mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Daar zit verreweg de grootste impact op onze zorg en onze zorgkosten. Interventie met behulp van gepersonaliseerde eHealth toepassingen – mits eHealth4All-proof – kan hier dan ook bovengemiddeld helpen”, legt Chavannes uit.