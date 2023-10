AI verandert zorg snel en blijvend

Artificial intelligence (AI) heeft de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt en zet nu de gezondheidszorg op zijn kop. Wat begon als generatieve AI-toepassingen, zoals chatbots en beeldherkenning, heeft zich ontwikkeld tot een heuse revolutie, die de gezondheidszorg ingrijpend en blijvend zal veranderen.

Big data

De gezondheidszorg heeft in de loop der jaren enorme hoeveelheden digitale gezondheidsgegevens verzameld, maar het overgrote deel van deze gegevens – naar schatting zo’n 97 procent – bleef onbenut vanwege de complexe en ongestructureerde aard ervan. Medische beeldvormingsrapporten, aantekeningen van artsen en historische patiëntgegevens lagen her en der verspreid en waren ontoegankelijk. AI kan heel snel helpen om deze big data effectief en snel te ontsluiten.

Computergestuurde dokter

Een opvallende toepassing is de opkomst van computergestuurde dokters, zoals chatbots die patiënten in staat stellen om met behulp van natuurlijke menselijke taal te communiceren. Patiënten kunnen nu eenvoudig afspraken plannen en zelfs een eerste intake krijgen bij een virtuele arts. Deze chatbots stellen vragen over symptomen en kunnen triage uitvoeren, behandelingen voorstellen of, bij ernstigere problemen, adviseren om een arts te raadplegen.

Een ander indrukwekkende mogelijkheid is beeldherkenning, mogelijk gemaakt door deep learning, een subcategorie van machine learning. Computers kunnen nu radiologiebeelden analyseren met een nauwkeurigheid van 99 procent en kunnen dit aanzienlijk sneller dan menselijke radiologen. Tevens kunnen ze embolieën markeren en kankercellen met verbazingwekkende precisie detecteren.

Bijzonder is dat de technologie al lang niet meer alleen kan worden ingezet door professionals. Bedrijven zoals SkinVision in Nederland hebben bijvoorbeeld AI-oplossingen ontwikkeld waarmee patiënten zelf foto’s kunnen maken van verdachte huidvlekken. Dankzij deep learning kunnen deze oplossingen patiënten informeren over de mogelijke risico’s van een plekje of vlekje op de huid.

Voorspellingsmodellen met AI

Machine learning heeft ook de deur geopend naar voorspellende zorg. Bedrijven zoals Nicolab in Nederland hebben StrokeViewer ontwikkeld, waarmee artsen beroertes kunnen vaststellen en voorspellen met behulp van algoritmen en workflow-oplossingen. AI analyseert automatisch scans en stuurt mobiele meldingen naar radiologen, die zo snel kunnen ingrijpen en efficiënter kunnen handelen.

Wat dit alles mogelijk maakt, is de beschikbaarheid van generatieve AI. Deze vorm van AI integreert beelden, klinische notities en gesprekken en identificeert vergelijkbare patiënten voor therapieën en klinische onderzoeken. Het kan zelfs bepalen welke patiënten onmiddellijke behandeling nodig hebben. Bovendien automatiseert generatieve AI handmatige documentverwerking, hetgeen de administratieve last voor zorgprofessionals aanzienlijk verlicht.

Maar hoe is het mogelijk dat AI in de gezondheidszorg zo snel en wijdverspreid wordt ingezet? De sleutel ligt in de beschikbaarheid van cloudgebaseerde oplossingen zoals Amazon HealthLake en Amazon Comprehend Medical en slimme platformontwikkelingen bij onder meer Google, Microsoft en Philips. Hierdoor kunnen zorgaanbieders en lifescience bedrijven eenvoudig profiteren van AI, zonder de noodzaak van dure IT-infrastructuur of hoogopgeleide IT-professionals.

AI voor íedereen

Dr. Rowland Illing benadrukt dat AI geen menselijke artsen of verpleegkundigen zal vervangen, maar hen vooral zal ondersteunen. “Het zal administratieve taken automatiseren en de werkdruk van zorgprofessionals verlichten, waardoor ze zich volledig kunnen concentreren op de zorg voor patiënten. In slechts een paar jaar is AI geëvolueerd van een veelbelovende technologie naar een onmisbaar instrument in de gezondheidszorg. Van vroegtijdige detectie van kanker tot het voorspellen van beroertes en het automatiseren van administratieve taken, AI transformeert de manier waarop we de gezondheidszorg benaderen. Het heeft het potentieel om levens te redden en de efficiëntie van de zorgsector te verbeteren.”