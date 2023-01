Snellere behandeling bij acute beroerte

De app is verbonden met de CT-scanner (röntgenapparaat) en analyseert met behulp van kunstmatige intelligentie óf er schade aan de hersenen is, maar ook hoe erg deze schade is. Patiënten met acute uitvalsverschijnselen worden in de meeste gevallen met een ambulance binnengebracht nadat het ambulanceteam de SEH heeft gemeld dat de patiënt mogelijk een beroerte (herseninfarct of –bloeding) heeft gehad.

Beroerte diagnosticeren

Bij aankomst brengt het team de patiënt meteen naar de CT-kamer, alwaar de patiënt gevraagd wordt naar de opgetreden klachten, gevolgd door een lichamelijk onderzoek en verschillende scans.“We beginnen met een ‘gewone’ scan om onder andere een bloeding uit te sluiten. Op deze CT-scan zie je meestal nog geen herseninfarct. Met een tweede scan kunnen we dat wel. Dan zien we ook welk deel van dat hersenweefsel nog te redden is. Als laatste maken we nog een scan van de bloedvaten. Hierop zien we of er een verstopping is in een van de grotere hersenvaten en of die te behandelen is”, vertelt radioloog Bas Hammer.

De informatie van de scans gaat direct naar de radioloog, neuroloog en interventie-radioloog die toestemming hebben om deze informatie te zien en waarmee zij de patiënt kunnen behandelen. Zij maken gebruik van de StrokeViewer app die zij standaard op hun smartphone hebben staan.

Meerwaarde StrokeView app

De toegevoegde waarde van de app is volgens Hammer de snelheid waarmee de informatie voor de diagnose beschikbaar is. “Vaak sneller dan we zelf kunnen analyseren. Het algoritme van het systeem herkent de verstoppingen. Met verschillende kleuren wordt zichtbaar welk weefsel nog te redden is en wat niet. De beelden zijn haarscherp en we kunnen inzoomen op de kleinste details.”

Met deze kennis kan er dus sneller met de behandeling worden begonnen, waardoor er minder hersencellen zullen afsterven en de patiënt uiteindelijk sneller herstelt.

Hoe praktisch de app voor specialisten is, licht neuroloog Karlijn de Laat toe: “Wij zien dezelfde informatie in de app en kunnen daardoor ook zonder dat we bij elkaar zijn goed overleggen. Handig als het gaat over een patiënt uit het LangeLand, waar ze de app ook gebruiken. Dan kunnen we snel bepalen of de patiënt naar het HagaZiekenhuis moet komen of niet.”

Het belang van een snelle diagnose bij patiënten die mogelijk getroffen zijn door een herseninfarct en beroerte wordt uiteraard al veel langer onderkend. Zo ontwikkelde Philips enkele jaren geleden een baanbrekende aanpak waarmee een beroerte sneller kan worden vastgesteld doordat in sommige gevallen het maken van een CT- of MRI-scan niet meer nodig is.