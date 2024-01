AI-gebaseerde medische beeldvorming moet contrastmiddelen vervangen

Het gebruik van deze contrastmiddelen vergt vaak veel kosten en middelen. Ook kan het gebruik van deze middelen leiden tot mogelijke bijwerkingen zoals allergische reacties. Nu steeds meer patiënten medische beeldvorming moeten ondergaan – onder andere als gevolg van de toename van het aantal gevallen van kanker – speelt het aanpakken van deze zorgen een sleutelrol bij het handhaven van de zorgkwaliteit, stelt de universiteit.

Besparen tijd en geld

“Met deze subsidie wil ons multidisciplinaire team het medische beeldvormingsproces voor klinisch personeel en patiënten verbeteren”, zo vertelt projectleider Shuo Li, universitair hoofddocent aan de Case School of Engineering. “Virtuele contrastversterkte beeldvorming kan tijd en geld besparen en tegelijkertijd de beste zorg aan patiënten blijven bieden.”

Een nieuwe niet-chemische beeldvormingstechniek zou risico’s zoals bijwerkingen kunnen verminderen en tegelijkertijd tijd en geld kunnen besparen. Een dergelijke techniek zou ook kunnen helpen de lasten van potentiële problemen in de toeleveringsketen te verlichten. Een recent voorbeeld is het wereldwijde tekort aan jodiumhoudende contrastmiddelen in 2022.

Vervanging contrastmiddelen

De onderzoekers willen een nieuwe categorie beeldkenmerken onderzoeken ter ondersteuning van de ontwikkeling en validatie van nieuwe modellen voor gebruik met MRI-scans. Door gebruik te maken van de belangrijkste technische sterke punten van AI, hopen de onderzoekers een techniek te ontwikkelen die zij ‘AI-contrastmiddel’ noemen

De subsidie heeft een looptijd van vier jaar en wordt gefinancierd via het NSF Smart Health and Biomedical Research in the Era of Artificial Intelligence and Advanced Data Science. Dit is een Amerikaans programma van diverse agentschappen, ter ondersteuning van de vooruitgang op het gebied van computer- en informatiewetenschappen, techniek, wiskunde, statistiek, gedrags- en cognitief onderzoek voor de biomedische en volksgezondheid.

Markt AI-gebaseerde beeldvorming

Volgens een recent rapport van Precedence Research was de wereldwijde markt voor medische beeldvorming op basis van AI in 2022 circa 762,84 miljoen dollar waard. Dit zal naar verwachting groeien naar een kleine 14,3 miljard dollar in 2032, ofwel een jaarlijkse groei van zo’n 33 procent. Europa was in 2022 goed voor zo’n 29 procent van de markt voor AI-gebaseerde medische beeldvorming.