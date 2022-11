AI-gestuurde software herkent herseninfarct

Het besef dat snel handelen in het geval van een beroerte hersens kan redden, is in de medische wereld groot. De mogelijkheid om real-time breinbeelden te monitoren is daarbij essentieel. Daarvoor zijn en komen gelukkig steeds meer applicaties beschikbaar. Een goed voorbeeld is Spaanse start-up die de applicatie Time is Brain op de markt wil brengen. Het gaat hier concreet om het kleine BraiN20 dat via hardware en software realtime zicht geeft op een herseninfarct. Het Catharina Ziekenhuis beschikt sinds kort over een andere applicatie, die gebruik maakt van AI-gestuurde software.

Iedere minuut telt

Met deze nieuwe applicatie worden afsluitingen van de grotere hersenvaten die tot een herseninfarct leiden, automatisch gedetecteerd. Met die slimme software wordt volgens betrokkenen per patiënt zeker tien minuten tijdwinst geboekt. Een geweldig resultaat voor wie beseft dat iedere minuut besparing leidt tot minder hersenschade. Onderzoek bevestigt ook expliciet dat de kans op het vinden van een behandelbare afsluiting door het gebruik van deze software hoger is. “Als alle ziekenhuizen met deze software gaan werken dan zullen meer patiënten voor deze behandeling aanmerking komen”, vermoedt neuroloog Rob Gons. “En daarmee is er een betere kans op herstel voor de patiënt en vallen de hiermee samenhangende zorgkosten lager uit.”

Real-time CT-beelden

Het nieuws uit het Catharina Ziekenhuis, dat je met slimme software plusminus tien minuten sneller vast kunt tellen wat er precies aan de hand is, is dus bijzonder goed nieuws voor patiënten. Interventieradioloog Joris Hendriks vertelt op de website van het Catharina Ziekenhuis toe: “Hoe eerder we die behandeling kunnen beginnen, hoe groter de kans op herstel voor de patiënt” Met de nieuwe software kunnen de betrokken specialisten via een beveiligde app op hun telefoon bijna real-time de CT-beelden die in het Catharina Ziekenhuis zijn gemaakt, beoordelen. “Deze software stuurt ons direct de juiste beelden door en geeft ons een uitkomst: wel of geen afsluiting en waar deze afsluiting zich bevindt. Via de app praat ik met de dienstdoende neuroloog die naar diezelfde beelden kijkt. Zo kunnen we samen – waar we ons ook bevinden – in één minuut beoordelen of de patiënt in aanmerking komt voor IAT-behandeling”.