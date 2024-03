AI-gestuurde tool verbetert zicht op dementie en MS

Philips zet vol in op innovatieve beeldvormingen en een snelle doorontwikkeling van de kwaliteit van echografie en radiologie zoals MRI-scanners. Eind 2022 presenteerde Philips al een aantal innovaties op dit gebied. Bij dit alles speelt kunstmatige intelligentie (AI) een steeds belangrijkere rol. De nieuwe op AI gebaseerde diagnostische systemen en informatica oplossingen van Philips Health ondersteunen ziekenhuizen en radiologie-afdelingen bij het aanpakken van enkele van de grootste uitdagingen. De nieuwe Smart Quant Neuro 3D is daarvan weer een sprekend voorbeeld.

AI-gestuurde kwantitatieve beeldvorming

Het doel van de innovatie is een verbetering van de neurologische zorg met AI-gestuurde, kwantitatieve beeldvorming. De technologie combineert Philips SmartSpeed-beeldreconstructietechnologie en 3D SyntAc met SyntheticMR’s SyMRI NEURO 3D software. Zo ontstaat een vernieuwende oplossing, die alleen beschikbaar is op MRI-scanners van Philips. Het systeem biedt nauwkeurige 3D-segmentatie en volumemeting van hersenweefsel, beide essentieel voor de diagnose en monitoring van hersenziekten.

Ruud Zwerink vertelt: “Ingrijpend hersenletsel en neurodegeneratieve ziekten zijn twee van de moeilijkste diagnoses die artsen dagelijks moeten stellen, vanwege de verschillende symptomen bij patiënten. Met Smart Quant Neuro 3D hebben artsen toegang tot een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel, dat waardevolle kwantitatieve gegevens levert om de impact van behandelingen te volgen en weloverwogen beslissingen te nemen over aanpassingen of alternatieve interventies indien nodig. Deze voortdurende bewaking verbetert de patiëntenzorg door proactieve monitoring van neurologische aandoeningen mogelijk te maken en de therapeutische resultaten voor patiënten te optimaliseren.”

Meten van myeline

Smart Quant Neuro 3D biedt duidelijke voordelen, zoals een verbeterde diagnostische nauwkeurigheid. Tevens biedt het systeem het vermogen om vroegtijdig ingrijpen bij ziekten, zoals traumatisch hersenletsel, mogelijk te maken door het kwantitatief meten van myeline. Dit is cruciaal voor de diagnose, het monitoren van ziekteprogressie maar ook voor de evaluatie van behandelingseffecten bij aandoeningen zoals multiple sclerose.

Door de meting van myelineverlies kunnen artsen de aandoening beoordelen, de progressie ervan volgen en het effect van de nieuwste medicijnen evalueren. Het systeem maakt gebruik van de kracht van AI om volledig geverifieerde automatische en nauwkeurige 3D-segmentatie en volumemeting van hersenweefsel zoals witte stof, grijze stof, hersenvocht en myeline te bieden. Wanneer die data worden geïnterpreteerd door een getrainde arts, kunnen deze metingen nuttige informatie opleveren bij het vaststellen van de diagnose voor patiënten.

Verbetering workflow

De technologie verbetert ook de efficiëntie van de workflow voor zorgverleners. Zo wordt bijvoorbeeld de beeldsnelheid verbeterd en tegelijkertijd een hogere resolutie geboden. De automatische analysefunctie levert binnen seconden na verwerking nauwkeurige resultaten, waardoor de tijd die nodig is voor diagnose en de belasting voor patiënten minder wordt. Uiteindelijk leidt deze aanpak naar verwachting tot een verbeterde patiëntenzorg en effectievere monitoring en behandeling van neurologische aandoeningen.

Dr. Julien Savatovsky, neuroradioloog en hoofd van de afdeling Radiologie van de Hospital Foundation Adolphe De Rothschild (Parijs, Frankrijk) vertelt: “Smart Quant maakt kortere onderzoeken en verkenning van kwantitatieve meetgegevens mogelijk, die een groot potentieel laten zien om patiënten met vergelijkbare beeldkenmerken beter te stratificeren op conventionele MRI-sequenties. Het is een snelle kwantitatieve MR-techniek die is geïntegreerd in onze klinische workflow, waardoor we meerdere synthetisch gewogen beelden uit één enkele reeks kunnen genereren.”