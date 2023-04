AI-gestuurde triagesoftware wint Zorginnovatieprijs 2023

Op donderdag 30 maart 2023 lieten acht genomineerden hun vernieuwing zien aan het publiek van het Health Valley event. ‘Huisartsen van Nederland’ pakten de vakjuryprijs met hun slimme triagesoftware. Met die software ontstaat een efficiënt patiëntflow managementsysteem, waarmee triage- en praktijkprocessen kunnen worden geoptimaliseerd.

Dit vergroot de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor de patiënt, terwijl het de werkdruk vermindert en de capaciteit van de huisartsenpraktijk wordt verhoogd. Met het innovatieve digitale triageplatform willen de Huisartsen van Nederland de toegankelijkheid van de huisartsenzorg verbeteren, zonder het persoonlijk contact met de patiënt te verliezen.

Slimme triagesoftware

De slimme triagesoftware werkt als volgt: De patiënt kan zijn of haar zorgvraag indienen via het patiëntenplatform (24/7 benaderbaar via een webpagina). Het algoritme begeleidt de patiënt aan de hand van de voor de klacht relevante triagevragen, zonder dat dit de assistente tijd kost. Doordat het systeem de reeds getrieerde zorgvraag overzichtelijk aanbiedt aan de assistente – en de AI-machine suggesties doet over de urgentie van de zorgvraag – kost het de assistente in vergelijking tot gewone telefonische triage 60% minder tijd om de zorgvraag af te handelen.

Juryvoorzitter Heleen van Nispen licht de keuze voor de prijswinnaar toe: “Het triagesysteem van Huisartsen van Nederland leidt tot een vervanging en versnelling van een deel van de eerstelijns-werkzaamheden. Tegelijkertijd koestert en combineert het persoonlijk contact.” Een groot voordeel van deze innovatieve triagesoftware is dat deze op praktische wijze kan worden opgeschaald. Belangrijk is dat de inzet van deze software op termijn de toegankelijkheid tot de zorg helpt te borgen.

Momo Bedsense publieksfavoriet

Van de acht innovatieve bedrijven die zich presenteerden viel de Momo Sense bij het publiek het beste in smaak. Het gaat om een product, een slimme bedsensor met app, dat zijn waarde in de praktijk in zorgcentra het afgelopen jaar al heeft bewezen. De bedsensor Momo Bedsense wordt bijvoorbeeld over het algemeen positief beoordeeld in een recent onderzoek van Anders Werken in de Zorg.

Zorgmedewerkers kunnen met een app de sensor, die op beweging is gericht, met een gekoppelde app goed inschatten of een cliënt geholpen moet worden. Het aantal nachtvisites kan zo omlaag én wordt effectiever. Door te sturen op gedrag van bewoners (rustig of onrustig) kunnen valincidenten en decubitus worden voorkomen. Met 43 procent van de stemmen was Momo Medical duidelijk de favoriet onder het publiek. Daarna volgden SARA Robotics en de BiB stoel die respectievelijk 17 en 9 procent van de stemmen vergaarden.

De Nationale Zorginnovatieprijs geeft de meest innovatieve ondernemingen in de zorg de kans om zichzelf meer zichtbaarheid te verschaffen. De prijs wordt gesponsord door de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) en wordt jaarlijks uitgereikt door Zorginnovatie.nl.