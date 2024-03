AI rukt op in spreekkamer huisarts

Het gebruik van AI in de zorg is allesbehalve nieuw. Het bewijst in ziekenhuizen al zijn nut als copiloot van specialisten om borstkanker en darmkanker sneller te diagnosticeren. Ook wordt het meer en meer ingezet om te ondersteunen bij behandelingen, bijvoorbeeld door tijdens operaties verdachte plekjes te pinpointen. En nu rukt het dus ook op in de spreekkamer van huisartsen. Zeker is dat AI kan helpen om de werkdruk te verlichten. In 80 procent van de huisartsenpraktijken gaan ze volgens cijfers van Nivel zelfs al gebukt onder teveel werk. Bovendien groeide het aantal huisartsenpraktijken dat geen nieuwe patiënten kan aannemen de afgelopen vier jaar van 48 procent naar 60 procent, blijkt uit een ABN-Amro rapport.

Botbreuken beoordelen

Ook bij het beoordelen van botbreuken biedt AI (huis)artsen tegenwoordig de helpende hand. In 2021 had het ETZ in Nederland de primeur met de AI-gestuurde BoneView en mocht het ziekenhuis drie maanden proefdraaien met deze slimme software. CWZ kiest nu als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland er officieel voor om mogelijke botbreuken bij de huisartsenpost, buiten kantooruren, geautomatiseerd te laten beoordelen. Samen met de HAP-artsen, de HAP-automatiseringsafdeling, de SEH, radiologie en de MIT-afdeling van CWZ is de inbedding van de AI-gestuurde applicatie gerealiseerd. En dat bleek volgens alle betrokkenen ‘een mooie samenwerking die naar meer smaakt.’

Minder administratie in spreekkamer

Kunstmatige intelligentie speelt ook een steeds grotere rol bij het verlagen van de administratieve druk. Voor huisartsen kan AI bijvoorbeeld in de spreekkamer het gesprek automatisch samenvatten, waardoor de huisarts meer tijd voor de patiënt kan maken. Een voorbeeld hiervan is het Autoscriber-programma, dat gesprekken opneemt, uitschrijft en samenvat, waardoor de arts direct een volledige en accurate samenvatting in het patiëntendossier kan opnemen. Er zijn ook steeds meer andere slimme tools op de markt die helpen bij het maken van diverse soorten medische rapportages.

Natuurlijk zijn er ook obstakels bij het inzetten van AI in de spreekkamer. Naarmate deze slimme copiloot breder wordt ingezet, zijn er bijvoorbeeld ook meer zorgen omtrent privacy en dataveiligheid. Het is tenslotte uitermate belangrijk dat de patiënt kan rekenen op absolute vertrouwelijkheid in de spreekkamer. De opslag en verwerking van gevoelige patiëntinformatie door AI-systemen kunnen bijvoorbeeld oproepen over wie toegang heeft tot deze gegevens en hoe deze worden beschermd. Het is dus van groot belang deze innovaties goed beveiligd zijn en dat patiënten precies weten wat er met hun gegevens gebeurt.

Chatbot vervangt doktersassistent

Een opvallend grote stap in het gebruik van AI in de spreekkamer hebben huisartsen Marie Annet Vollebregt en Sharon Rico onlangs in Woerden gezet. Ze hebben geen assistenten meer, maar zetten een chatbot in voor de patiëntcommunicatie. Een grote stap die opnieuw illustreert hoe AI de potentie heeft om de structuur van huisartsenpraktijken opnieuw te definiëren.

Al langer wordt trouwens AI-gestuurde triage software ingezet in diverse huisartsenpraktijken. Zo hebben de ‘Huisartsen van Nederland’ goed werkende triagesoftware ontwikkeld die zorgvragen kan prioriteren en de patiëntstromen zodoende helpt te optimaliseren. Dit soort innovaties verlagen volgens betrokkenen niet alleen de werkdruk binnen de praktijk, maar zorgen ook voor een betere patiëntervaring doordat de wachttijden korter worden.