AI-Symposium Meander relativeert én inspireert

Negen op de tien van de Nederlandse ziekenhuizen zet inmiddels kunstmatig intelligentie (AI) in. Nog altijd worden AI-technologieën zoals machine learning vooral gebruikt op gebieden zoals diagnostiek. Binnen het Catharina Ziekenhuis bekijkt momenteel bijvoorbeeld een onderzoeksteam of het met behulp van kunstmatige intelligentie mogelijk is hartfalen te diagnosticeren uit een enkel hartfilmpje. Maar het potentieel van AI is in de zorg groter dan diagnostiek alleen en dat blijkt ook expliciet uit de ervaringen die op het symposium van Meander Medisch Centrum werden gepresenteerd.

AI staat nog aan het begin

Organisator en chirurg Frank Voskens trapt echter eerst af met een relativering: “AI in de zorg staat nog aan het begin, maar het is wel degelijk iets wat de zorg op termijn kan verbeteren. Ondanks dat er veel over AI wordt gesproken, zien we nu maar weinig concrete toepassingen van AI in de ziekenhuizen. Het is daarom ontzettend belangrijk om samen te komen, zodat we stappen kunnen zetten voor de ontwikkeling van betrouwbare AI-toepassingen.”



Ondanks die relativerende woorden waren de presentaties over de (mogelijke) inzet van AI inspirerend. Prof. dr. Jelle Ruurda (UMC Utrecht) toonde hoe AI ingezet kan worden om structuren te herkennen tijdens kijkoperaties voor slokdarmkanker. Traumatoloog Dr. Han Hegeman van Ziekenhuisgroep Twente liet zien hoe een voorspellingsmodel het vroegtijdig overlijden van kwetsbare patiënten met een gebroken heup kan inschatten.

Twee promotieonderzoeken op symposium

Twee promovendi van het Centrum voor Artificiële Intelligentie van Meander Medisch Centrum presenteerden op het symposium hun hoogstaande onderzoek. Onderzoeker Beerend Gerats vertelde bijvoorbeeld over zijn onderzoek over het optimaal benutten van OK’s. De centrale vraag daarbij is of en hoe AI kan bijdragen tot een optimale capaciteitsbenutting. ‘We onderzoeken hoe operatiekamers gebruikt worden. Dat doen we met dieptebeeldcamera’s waarmee we personen anoniem filmen vanwege de privacy. Het blijkt bijvoorbeeld dat AI goed kan voorspellen hoelang een operatie zal duren. We denken dat er in de logistiek rond operaties ruimte is voor verbetering met AI, wat kan resulteren in kortere wachttijden voor patiënten.”



Een andere interessante AI-gestuurde softwareoplossing voor OK-logistiek die hier mooi op aansluit, werd onlangs gepresenteerd door twee intensivisten van het Amsterdam UMC. Ze bedachten namelijk slimme software die ondersteunt bij de beslissing of patiënten wel of niet van de IC af kunnen en hadden daar in augustus 2022 zelfs een wereldprimeur mee.



Een tweede promovendus aan het Centrum voor AI van Meander Medisch Centrum is Julian Abbing, die onderzoekt hoe AI gebruikt kan worden om de kwaliteit van chirurgische prestaties te meten en vergelijken. Bij het onderzoek gebruikt hij videoanalyses van laparoscopische (kijk)operaties, waarmee hij kwaliteit, efficiëntie, resultaat en prestaties meet van chirurgen. Op de website van Meander Medisch Centrum vertelt hij: ‘Het doel is dat we prestaties van chirurgen kunnen vergelijken in het kader van levenslang van en met elkaar leren.“