AI wordt vaste copiloot in ziekenhuisteams

Op 2 november sprak onder meer John D. Halamka, president van het Mayo Clinic Platform over AI in de zorg tijdens een symposium van Amsterdam UMC. Deze absolute koploper op het gebied van de inzet van kunstmatige intelligentie, is ook te gast tijdens het driedaagse internationale ICT&health congres dat plaatsvindt in 2024. In Amsterdam vertelde hij onder meer: "Dit is de eerste keer in de medische geschiedenis dat we zowel genoeg gegevens als genoeg hulpmiddelen hebben om onze aanpak van de gezondheidszorg met AI écht te veranderen"