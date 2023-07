Alkmaarse apotheek presenteert mega medicatierobot

Medicatierobots zijn inmiddels niet nieuw meer en rukken best snel op in het straatbeeld. Bij steeds meer apotheken zie je aan de buitenkant een robotloket, waar je dag en nacht medicatie kunt ophalen. Aan de achterkant vraagt die machine natuurlijk wel de nodige logistiek en ruimte. Daarom werken veel apotheken vaak met een wat kleinere robot. In Alkmaar hebben ze gekozen voor een uniek mega exemplaar omdat ze daar simpelweg de ruimte voor hebben. In theorie kunnen zodoende de medicijnen zelfs een maand blijven liggen, zodat de patiënt echt helemaal zelf kan bepalen wanneer hij de medicatie ophaalt.

Automatisering

Op meerdere plekken worden trouwens behoorlijk grote medicatierobots gesignaleerd. In de Kempen hebben bijvoorbeeld een aantal samenwerkende huisartsenposten en de Centrale Dienstapotheek Eindhoven, samen met het Máxima MC, een medicijnrobot in gebruik genomen voor patiënten in de regio. De robot staat bij de Dienstapotheek de Kempen op de lokatie Veldhoven van het Máxima MC. Patiënten kunnen daar nu terecht voor het afhalen van standaardmedicatie, maar ook voor het afhalen van spoedmedicatie in de avonduren en in het weekend.

Ook in de ziekenhuizen zelf rukken de medicatierobots op. In mei 2023 werd bij Amphia bijvoorbeeld een innovatief robotsysteem gepresenteerd dat de distributie van medicijnen grotendeels automatiseert. De inzet van dit systeem komt aantoonbaar ten goede aan de de medicatieveiligheid.

Medicatierobot staat altijd klaar

Ook in Alkmaarse apotheek helpt de robot om de foutmarge te drukken, simpelweg omdat hij geen menselijke fouten maakt. Een groot deel van de patiënten vindt de nieuwe medicatierobot handig, want ze kunnen nu medicijnen halen wanneer ze willen en hebben geen wachttijd meer. Ze krijgen in de praktijk een afhaalbericht met een code, tikken die in bij het afhaalpunt bij de apotheek en krijgen van de robot meteen het juiste pakketje medicijnen aangereikt. Maar er zijn ook mensen die zo’n robot niet prettig vinden en zij kunnen in Alkmaar, tijdens de openingstijden, nog altijd hun medicijnen afhalen bij de apothekersassistente aan de balie.