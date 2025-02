Alternatieve bezuiniging bij VWS en VNG weer aan IZA-tafel

Rond de Kerst werd Minister Agema van VWS door de Tweede Kamer gedwongen tot extra bezuinigingen op de zorg als gevolg van het schrappen van een deel van de bezuinigingen op onderwijs. In totaal ging het om 165 miljoen die vervolgens opgebracht zou worden door te gaan snijden in het budget voor de subsidieregeling opleiding en nascholing medisch specialisten. Dat viel niet bepaald in goede aarde, ook niet bij de Minister zelf, toen bleek dat diezelfde regeling ook bedoeld is voor de bij- en nascholing van verpleegkundigen. Daarom ging Agema met haar team op zoek naar een alternatief. Dat is nu gevonden, zo blijkt uit een brief die de minister vorige week naar de Tweede Kamer gestuurd heeft.

Alternatieve oplossing

In die Kamerbrief stelt Minister Agema dat er een alternatieve oplossing is waardoor de bezuiniging van 165 miljoen op de subsidieregeling opleiding en nascholing medisch specialisten van de baan is. De minister schrijft "Het kabinet is overeengekomen de ombuiging van € 165 miljoen vanaf 2027 voor dit moment technisch in te vullen (‘placeholder’) door middel van een korting op de loon- en prijsbijstelling tranche 2025 van de VWS-begroting (begrotingshoofdstuk XVI), met daarbij de afspraak dat de definitieve invulling zal worden bezien in het kader van de voorjaarsbesluitvorming."

Minister Agema benadrukt in de Kamerbrief uitdrukkelijk dat het niet de bedoeling is om aan het OVA-convenant te tornen. De bezuiniging van 165 miljoen zal uiteindelijk opgebracht worden uit de begroting van VWS. "Ik zoek daarbij naar een oplossing die de gewenste transitie van de zorg niet belemmert", aldus Agema. Over de exacte invulling zal de minister de Kamer te zijner tijd nader informeren.

VNG weer aan IZA-tafel

In de Kamerbrief maakt de minister ook melding van het feit dat de VNG, dat eind vorig jaar besloot tijdelijk uit het IZA-overleg te stappen, weer deelneemt aan de gesprekken over het aanvullend zorg- en welzijnsakkoord en deelname aan het IZA hervat. "Afgelopen maand zijn er afspraken gemaakt over gelijkwaardigheid tussen VWS, ZN en VNG. Een voorbeeld van een concrete afspraak is dat gemeenten de transformatieplannen waarin het sociaal domein betrokken is, of die impact hebben op het sociaal domein, samen met de zorgverzekeraars van richting voorzien en beoordelen. Nu deze gelijkwaardigheid is vastgesteld door het bestuurlijk overleg IZA kunnen inhoudelijke gesprekken vervolgd worden", aldus Agema.