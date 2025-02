Subsidie voor coaches die Samen Beslissen-trajecten ondersteunen

Sinds 18 februari is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de inzet van Implementatie- en opschalingscoaches in het kader van Samen Beslissen over Digitale Zorg. Alle aanvragen worden beoordeeld door ZonMW. In totaal is er 850.000 euro beschikbaar in de subsidiepot. Per aanvrager is er maximaal 20.000 euro beschikbaar voor een periode van zes maanden. De subsidie moet zorgaanbieders onder meer helpen bij trajecten waarin behandelaren en patiënten/cliënten samen beslissen over de (betere) inzet van digitale zorg, of ondersteuning voor de ontwikkeling van keuzehulpen. Aanvragen kunnen tot 1 april ingediend worden.

De afgelopen jaren is het concept samen beslissen uitgegroeid tot een manier om patiënten en cliënten meer regie te geven over hun gezondheid of behandelingen. Dit in de praktijk brengen, blijft echter een uitdaging. Zo stelde kennisinstituut Nivel enkele jaren geleden nog dat patiënten zich niet altijd betrokken voelen bij het kiezen voor een behandeling.

Inzet van coaches

De regeling ‘Implementatie- en opschalingscoaching Samen beslissen over Digitale Zorg’ moet hier verandering in brengen. Zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen om hulp in te schakelen bij het vormgeven, versterken of borgen van gesprekken met patiënten/cliënten over de inzet van digitale zorg. Bijvoorbeeld via een externe implementatie- en opschalingscoach.



Deze coach kan adviseren over en begeleiden bij de implementatie van procesveranderingen die tot doel hebben om het gesprek over de inzet van digitale zorg tussen patiënt en zorgverlener te stimuleren. Verder kan de subsidie deels worden ingezet voor:

Het vrijstellen van een eigen personeelslid dat samen met de coach aan de slag gaat met de procesverandering (maximaal 50% van de subsidie).

Het implementeren en opschalen van een digitale zorginnovatie. Voorwaarde is dat de implementatie van het samen beslissen gesprek hierbij voldoende aandacht krijgt (ten minste 60% van de projecttijd).

Wie kan aanvragen

Diverse partijen kunnen de subsidie aanvragen:

Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wlz, Wmo 2015 en Zvw;

Gemeenten;

Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en).

De activiteiten moeten volgens ZOnMW bij te dragen aan het versterken van het gezamenlijke beslissingsproces over de inzet van digitale zorg. Voorbeelden zijn:

Het ontwikkelen van een strategie om samen beslissen over digitale zorg te versterken of beter in te zetten in de praktijk;

Het ontwikkelen van hulpmiddelen zoals keuzehulpen of praatplaten;

Trainen en opleiden van zorgpersoneel.

Verloop aanvraag

De aanvrager kiest zelf de coach en/of het interne personeelslid uit. Het gaat om een externe coach die wordt ingehuurd door de hoofdaanvrager. De coach mag de afgelopen 12 maanden niet werkzaam zijn geweest bij de organisatie die de subsidieaanvraag doet. De (organisatie van de) coach mag deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde.



Aanvragers mogen maximaal één aanvraag doen in deze ronde (per organisatie en KVK-nummer). Alleen de eerst ingediende aanvraag wordt in behandeling genomen. In deze ronde moet minimaal 20 uur van de projecttijd van de coach wordt besteed aan structurele borging van de innovatie en opgedane kennis.



Een aanvraag kan ingediend worden tot uiterlijk 1 april (is de subsidiepot leeg, dan sluit de oproep eerder), waarvoor een account van het systeem MijnZonMw nodig is. ZonMw beoordeelt alle aanvragen en geeft uiterlijk 29 april een reactie. Projecten moeten starten in de periode van 29 april tot uiterlijk 27 mei.