Bezuinigingen op bijscholing zorgpersoneel van de baan

Het groeiende personeelstekort waar de zorg al sinds enkele jaren mee kampt kreeg enkele weken geleden een extra tik. Het huidige kabinet, op aandringen van de coalitiepartijen in samenwerking met vier oppositiepartijen, besloot om 165 miljoen euro te bezuinigen op de begroting voor de bij- en nascholing van verpleegkundigen. Dat besluit is echter alsnog door de Tweede Kamer opzij gezet, waardoor minister Agema, die vlak voor de Kerst – en vlak nadat zij benadrukte hoe belangrijk de aanpak van het personeelstekort in de zorg is - al verrast werd met de extra bezuinigingen, op zoek moet naar een andere oplossing.

De bezuiniging van 165 miljoen euro maakte deel uit van een oplossing die gevonden moest worden voor de extra bezuinigingen op de onderwijsbegroting in het algemeen. De partijen die de bezuiniging voorstelden ‘dachten’ dat de 165 miljoen euro geschrapt zou worden uit het budget voor bij- en nascholing van medisch specialisten. Grootverdieners die volgens NSC-kamerlid zelf de middelen hebben om een bijscholing te bekostigen. Inmiddels is echter gebleken dat dit geld ook bedoeld is voor de bij- en nascholing van verpleegkundigen.

Toenemende druk op de zorg

Eind vorige week dienden oppositiepartijen D66 en de SGP daarom een motie in waarin het kabinet gevraagd werd om de bezuiniging terug te draaien en op zoek te gaan naar een andere oplossing. Die moties werden door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund, waardoor Minister Agema nu dus op zoek moet naar een ander potje voor die 165 miljoen euro. "Dit hebben wij nooit gewild en dat gaan we dus ook niet doen. Veel van hen lopen al op hun tandvlees”, aldus SGP-leider Chris Stoffer tegenover het AD.

De (voorgenomen) bezuinigingen op de zorg heeft sinds het bekend worden van de begroting nogal wat tongen losgemaakt en voor verbaasde en verbolgen reacties gezorgd. Niet in de laatste plaats van Minister Agema zelf. Feit is echter dat het nieuwe kabinet moet bezuinigen, en niet alleen op de zorg. Dat dit niet zonder slag of stoot gaat, moge duidelijk zijn.

De zorg staat al jaren zwaar onder druk. Vergrijzing, en daaraan gekoppeld een fors groeiende zorgvraag, de toenemende werkdruk waardoor veel zorgprofessionals besluiten een carrièreswitch te maken en het werven van nieuw personeel een grotere uitdaging is dan ooit tevoren en als klap op de vuurpijl de dreigende crisis vanwege de steeds strenger wordende regels voor ZZP’ers om ‘schijnzelfstandigheid’ tegen te gaan. Allemaal factoren die ertoe bijdragen dat de druk op de zorg almaar groter wordt. Wanneer dan ook nog eens fors gesneden wordt in de begroting, dan worden de nu al schier onmogelijke uitdagingen alleen maar groter.

IZA onder druk

Onzekerheid over de financiering, door de voorgenomen bezuinigingen, deed de VNG eind november al besluiten de gesprekken over het Integraal Zorg Akkoord (IZA) in ieder geval tijdelijk op te schorten. Afspraken over randvoorwaarden die in 2022 gemaakt zijn, en voor de VNG van cruciaal belang waren om het IZA te kunnen blijven ondersteunen, bleken nog niet nagekomen te zijn. Door de voorgenomen bezuinigingen is het ook hoogst onzeker of, en in welke mate, die afspraken nog nagekomen kunnen worden.