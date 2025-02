InnovatieRoute helpt met toepassen en uitrol zorgtechnologie

Er zijn inmiddels talloze voorbeelden van hoe een duurzame inzet van zorgtechnologie cliënten in de gehandicaptenzorg zelfstandiger maakt én zorgt voor meer efficiëntie en werkplezier bij professionals. Toch is de inzet van dergelijke technologie nog allerminst normaal en gaat vaak zelfs moeizaam. Reden voor het ministerie van VWS heeft om samen met de gehandicaptenzorgsector de InnovatieRoute te ontwikkelen: een instrument voor zorgaanbieders om zorgtechnologie succesvol te implementeren en op te schalen.

De InnovatieRoute is een digitaal hulpmiddel dat zorgorganisaties stap voor stap begeleidt bij de inzet van zorgtechnologie en het bijbehorende verandervraagstuk. De tool biedt volgens de initiatiefnemers praktische handvatten voor het succesvol implementeren en het opschalen van zorgtechnologie binnen zorgorganisaties. Hij kan worden gebruikt ongeacht de route in het implementatieproces.

Persoonlijke route

De tool is een initiatief van VWS, Vilans, Academy Het Dorp en strategisch designbureau Greenberry en is ontwikkeld binnen de Innovatie-impuls. Zorgverleners leren - zo is de bedoeling - tijdens de sessie door het beantwoorden van enkele vragen wat de persoonlijke route is, afgestemd op de situatie van de betreffende organisatie.



De route is gebaseerd op praktijkervaringen van meer dan vijftig zorgorganisaties en aangevuld met wetenschappelijke inzichten. Eind januari werd de introductie van de InnovatieRoute aangekondigd, tijdens de Slimme Zorg Estafette (SZE). Op 13 februari 2025 vond de lancering plaats in het bijzijn van zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.

Overzichtelijke stappenplannen, advies

Zorgprofessionals kunnen onder meer overzichtelijke stappenplannen gebruiken, maar ook praktische tips, ervaringsverhalen en video’s. Verder biedt het platform templates en kennisproducten om gestructureerd te implementeren. Iedere organisatie kan in eigen tempo met de InnovatieRoute werken. Dit moet de kans op succesvolle implementatie en opschaling van technologie vergroten.



Ook biedt de InnovatieRoute een digitale takenlijst om de voortgang bij te houden en interactieve quizzen om te bepalen of een organisatie klaar is voor de volgende stap van het implementatietraject. Daarnaast delen projectleiders hun ervaringen in video’s, zodat anderen kunnen leren van hun aanpak.

Ontwikkeld in nauwe samenwerking

De InnovatieRoute is ontwikkeld in nauwe samenwerking met projectleiders uit de sector, zo benadrukken de initiatiefnemers. Tijdens het ontwerpen was er expliciete aandacht voor gebruiksvriendelijkheid en interactiviteit. Dat zou terug te zien zijn in hoe zorgorganisaties op elk moment kunnen instappen en werken aan hun eigen implementatietraject.



"Je kunt de InnovatieRoute praktisch gebruiken en finetunen naar jouw organisatiecultuur", aldus Gamze Tintin, stafmedewerker zorgtechnologie en innovatie van De Parabool, een zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking. Tintin gebruikt het instrument al in haar dagelijkse werk.

Toolkits voor ouderenzorg

Niet alleen in de gehandicaptenzorg wordt de inzet van zorgtechnologie steeds belangrijker, hetzelfde geldt voor de ouderenzorg. Reden voor Waardigheid en trots voor de toekomst (W&tt, programma Vilans) en Zorgvernieuwing in Versnelling (ZVIV) om met de introductie van vijf toolkits de implementatie en opschaling van technologie te ondersteunen.



De toolkits bieden een stappenplan met gerichte tips en hulpmiddelen, afgestemd op specifieke zorgprocessen. Zo kunnen zorgverleners leren van eerdere ervaringen en valkuilen vermijden. De toolkits zijn inmiddels beschikbaar om organisaties te begeleiden bij verandering en implementatie.