Amazon steunt DNA-onderzoek in de cloud

Door de snel voortschrijdende digitalisering van de gezondheidszorg moeten steeds grotere bergen data geanalyseerd worden. Het doel van al die inspanningen is met name het (verder) personaliseren van zorg. De overvloed aan informatie waarover DNA-experts beschikken, overtreft vaak hun vermogen om deze te consumeren en te analyseren. Een speciale cloud-eenheid van Amazon helpt die onderzoekers om deze kloof te dichten.

Wetenschappelijke ontdekkingen

De nieuwe service Amazon Omics biedt voor DNA-onderzoek de onderliggende infrastructuur die wetenschappers nodig hebben om grote hoeveelheden gegevens te begrijpen, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan het doen van nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen.

De cloud dienstverlener helpt organisaties in de gezondheidszorg en biowetenschappen en hun softwarepartners bij het opslaan, opvragen en analyseren van genomische, transcriptomische en andere omics-gegevens. Tevens ondersteunt de dienst bij het vergaren van inzichten uit die gegevens, teneinde de gezondheid te verbeteren en wetenschappelijke ontdekkingen te bevorderen.

Infrastructuur in de cloud

Amazone oriënteert zich de laatste jaren sterk op de gezondheidszorg en dat gaat met horten en stoten. Zo is de eigen digitale zorgdienst Amazon Care, die in 2022 zou worden opgeschaald, in augustus 2022 alweer gestopt.

Aan de andere kant is de overname van One Medical in juli 2022 wel een succes. One Medical is in feite een abonnementsdienst die werkt als een soort huisarts met laboratorium en 24 uur per dag online ondersteuning biedt. Amerikanen betalen 200 dollar per jaar om niet alleen op locatie, maar ook via videobelverbindingen contact te hebben met artsen. Het ging hier om een reusachtige acquisitie van 3,9 miljard dollar. Inmiddels heeft Amazone bij de overname van dit eerstelijns zorgbedrijf eind december 2022 een belangrijke mijlpaal bereikt met het verkrijgen van de officiële goedkeuring van de Oregon Health Authority.

DNA-onderzoek is big business

In de toekomst gaat Amazon zich naast (digitale) gezondheidsdiensten dus ook steeds meer toeleggen op de markt voor cloud computing, onder meer door het bieden van speciale services en analysetools voor big data in de gezondheidszorg. Hoewel Amazon geen omzetprognoses voor bepaalde diensten bekendmaakt, schat Straits Research dat de wereldwijde marktomvang voor genomische data-analyse in 2030 plusminus $ 2,15 miljard zal bedragen.

Andere grote technologiebedrijven hebben eerder al vergelijkbare tools ontwikkeld voor onder meer het ondersteunen van DNA-onderzoek. Met het cloud platform Azure lanceerde Microsoft al eerder ‘Genomics’ om onderzoekers te helpen bij het interpreteren van gegevens die zijn gegenereerd door nieuwe DNA-technologieën. Maar ook Google’s Cloud Life Sciences-technologie stelt onderzoekers ook in staat om op grote schaal biomedische data te verwerken.