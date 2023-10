Amsterdam UMC ontwikkelt verpleegkundige visie op inzet zorg-ICT

Waarom schetst Amsterdam UMC een verpleegkundige visie op de inzet van zorg-informatietechnologie en waarom juist nu? “Dat is eigenlijk heel logisch”, zegt chief nursing information officer (CNIO) Arjen Wignand van het universitair ziekenhuis. “Onderzoek van Gupta heeft helder in beeld gebracht dat er een groeiend tekort is aan zorgverleners en dat inzet van zorgtechnologie een onderdeel van de oplossing kan zijn.”

Bredere grondslag

Daarbij heeft de coronacrisis de zorg nog eens extra met de neus op de feiten gedrukt over het belang van verpleegkundigen in de ziekenhuiszorg. De behoefte aan een visie op de inzet van zorg-informatietechnologie volgens Wignand heeft uiteraard een veel bredere grondslag dan de verpleegkunde alleen, maar die feiten maakten juist dit wel een logisch vertrekpunt.

Natuurlijk is er een duidelijke link met de strategie die Amsterdam UMC over de volle breedte van de organisatie heeft, benadrukt Wignand. Een visie waarin ruimte voor initiatief en innovatie centraal staan.

“Vandaar dat bij de totstandkoming van deze verpleegkundige visie achttien kartrekkers uit diverse geledingen van de organisatie betrokken zijn. Niet alleen vanuit verpleegkundig perspectief, maar ook bijvoorbeeld die van een directeur bedrijfsvoering, CMIO, stafadviseurs en de afdelingen strategie en innovatie en ICT. De organisatiebrede visie van Amsterdam UMC was de leidraad.”

Vijf visiethema’s Amsterdam UMC

In de verpleegkundige visie zijn vijf visiethema’s benoemd:

Veranderingen dragen bij aan een zinvol verpleegkundig zorgproces. Ruimte voor het verpleegkundige vak door digitale innovaties. Samen met de patiënt slimme technologie benutten. Groeien naar datavolwassenheid. Muurloze informatie-uitwisseling en samenwerking.

“We hebben deze vijf thema’s getoetst bij 150 collega’s uit zestien functiegroepen”, vertelt Wignand, “inclusief de verpleegkundigen. Heel mooi is dat we daarbij hebben gemerkt dat VUmc en AMC inmiddels echt één organisatie zijn geworden. We zijn nu in de fase beland waarin we Amsterdam UMC zijn en waarin partijen de samenwerking met elkaar opzoeken. Dan zie je dat ze kunnen leren van elkaar.”

