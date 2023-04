App bereidt kinderen voor op ziekenhuisbezoek

Op een speelse manier kunnen kinderen op deze wijze kennismaken met veelvoorkomende medische handelingen, zoals bloedprikken, een röntgenfoto of een hartfilmpje maken. Een andere functie van de app is dat deze zorgt voor wat afleiding wanneer zij in de wachtruimte zitten. Met de app kunnen kinderen dan dieren uit het museum Naturalis verzamelen die virtueel verstopt zijn in verschillende ruimtes van het Sophia.

Impact ziekenhuisbezoek

Voor veel kinderen brengt een bezoek aan het ziekenhuis de nodige stress, spanningen en angst met zich mee. Of zoals Vashna Koebeer, doktersassistent van het Erasmus MC Sophia, uitlegt: “Een ogenschijnlijk kleine handeling kan grote impact hebben. Het gebouw is gigantisch groot, iedereen is in het wit, steriele apparatuur, en kinderen moeten hun jas en schoenen uit voor het weeg- en meetmoment. Het is voor een kind niet vertrouwd, zeker een eerste keer.”

Angst en stress

Voor de zorgverleners in het ziekenhuis geldt dan ook dat zij makkelijker contact kunnen leggen wanneer er minder sprake is van angst en stress. Vooral in het onbekende zit volgens Koebeer de angst en stress. “Als een kind niet weet hoe het bezoek of de medische handeling gaat verlopen, kan dat hem angstig maken. We hebben in het ziekenhuis allerlei middelen die we tijdens het bezoek als afleiding inzetten, zoals ontspanningsoefeningen en een filmprojector, maar dat is voor sommige kinderen te laat.”

Win-win

Koebeer werd aangesteld als projectleider toen het Sophia besloot om de Hospital Hero app naar Rotterdam te halen om zodoende kinderen, zoals gezegd, spelenderwijs en goed voorbereid naar het ziekenhuis te laten komen.

“Thuis kunnen ze alvast virtuele polibezoekjes afleggen, medische handelingen bekijken, spelletjes doen of leuke vragen voor de dokter bedenken. Hierdoor wordt het bezoek een stuk laagdrempeliger en meer ontspannen.” Inmiddels is de app een groot succes in de kinderziekenhuizen van Leiden en Den Haag. “Fantastisch dat wij de app kun ook in het Sophia kunnen inzetten.