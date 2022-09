Hospital hero app klaar voor opschaling

In maart 2021 was de eerste pilot in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) met de Hospital Hero app. Nicole Donkel, kinderverpleegkundige bij het WAKZ en Charlotte Poot promovendus bij NeLL zijn de initiatiefnemers. Samen hebben ze de stichting Hospital Hero opgezet, die de gelijknamige app heeft gelanceerd. De stichting staat helemaal op eigen benen en de app kan nu ook ingezet worden in andere ziekenhuizen. In de praktijk is er bij ziekenhuizen veel animo voor deze virtuele tool.

Virtuele beestenboel

De Hospital Hero app is bedacht door Nicole Donkel en Veronique van Noort, twee kinderverpleegkundigen van het WAKZ, het kinderziekenhuis van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De app is mede tot stand gekomen dankzij een schenking aan het project ‘Glimlach’ van de stichting Kinderziekenhuizen van Oranje. Kinderen die een medische behandeling moeten ondergaan, kunnen in de app, met een zelfgekozen dier, alvast een handeling oefenen. Denk bijvoorbeeld aan meten of wegen. In het ziekenhuis zelf biedt de app de nodige afleiding. Kinderen kunnen met de app bijvoorbeeld op zoek naar virtuele dieren door QR-codes te scannen. De vrolijke beesten zitten verstopt in verschillende ruimtes in de polikliniek.

Hero app verbetert ziekenhuiservaring kinderen

Een belangrijk verschil met soortgelijke initiatieven is dat in de Hospital Hero app de volledige ‘zorgreis’ van het kind voorbijkomt. Het gaat dus niet alleen om de behandeling zelf maar om alle gebeurtenissen voor, tijdens en na de medische behandeling. Door een kind samen met de ouders op een speelse wijze voor te bereiden op die reis, kan een stuk spanning worden weggenomen.

Na de pilot in 2021 werd meteen al duidelijk dat de app goed ontvangen werd. De deelnemers, ouders en kinderen, beoordeelden de app met gemiddeld vier tot vijf (van maximaal vijf) sterren. Om de app nog verder te verbeteren werden bovendien ruim twintig kinderen met hun ouders persoonlijk geïnterviewd over het gebruik van de app. Tijdens de ontwikkelingsfase werd al volop rekening gehouden met de mogelijkheden voor opschaling. Zeker is dat deze speels digitale tool de ziekenhuiservaring van jonge kinderen zichtbaar kan verbeteren. “We zijn daarom heel blij dat we met de uitrol in andere huizen een nog grotere groep patiënten kunnen ondersteunen.” vertelt Donkel op de website van LUMC.

Proeftuinziekenhuis

Sinds juni 2022 heeft bijvoorbeeld het Haagse Juliana kinderziekenhuis zich aangesloten als proeftuinziekenhuis. Al doende zijn volgens beide bedenkers kleine technische uitdagingen getackeld en is de app nu dus klaar voor opschaling in meerdere ziekenhuizen. Ziekenhuizen die de app ook willen gebruiken, kunnen zich melden bij Hospital Hero. “Tijdens een intakegesprek kijken we samen met de afdeling hoe de ziekenhuisreis er voor kinderen uitziet en welke onderzoeken of handelingen er plaatsvinden. Vervolgens richten we de app in, zodat deze echt toegespitst wordt op het ziekenhuis zelf”, legt Poot uit. “Dat betekent dat we onder andere foto’s van de behandel- en wachtkamer van het ziekenhuis gebruiken en de mascotte van het ziekenhuis in de app verwerken. Voor de zorgverleners zelf kost het geen extra tijd, alleen een gezonde dosis enthousiasme.”