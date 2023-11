App helpt patiënten met trombose in Antonius

App eenvoudig in gebruik

De lancering en het gebruik van de Mijn PortaVita-app bij het Antonius verloopt in twee fasen. Nadat de patiënten met trombose tot 75 jaar de app in gebruik hebben genomen, worden de mensen vanaf 75 jaar in de gelegenheid gesteld worden om te gaan werken met deze app.

Doseeradviseur Grietje Woudstra van het Klinisch Chemisch Laboratorium van Antonius verwacht weinig problemen met de ingebruikname: “De app werkt heel eenvoudig en aangezien de doelgroep naar verwachting toch al aardig thuis is in de digitale wereld, zal het weinig moeite kosten om over te schakelen. Het zijn misschien maar kleine dingen, maar al met al is het gebruik van deze app duurzamer, efficiënter en patiëntvriendelijker. Genoeg redenen om met de app aan de slag te gaan”, aldus Woudstra.

Oorzaken trombose

Trombose ontstaat als het systeem van stolling en antistolling in ons bloed uit balans is. In ons bloed zitten stoffen die zorgen voor stolling en stoffen die zorgen voor antistolling, waarbij een overtollig stolsel weer wordt afgebroken. Hierdoor blijft het systeem van stolling en antistolling in evenwicht. Bij trombose ontbreekt dit evenwicht en blijft het bloed stollen, ook wanneer de wond dicht is.

Trombose wordt behandeld met bloedverdunners. Bloedverdunners zorgen ervoor dat de patiënt minder kans heeft op het krijgen van ongewenste bloedstolsels in de bloedvaten (trombose). Het is belangrijk dat de behandeling met antistollingsmiddelen zo veilig mogelijk verloopt. De medicijnen moeten goed hun werk doen maar tegelijkertijd zo min mogelijk bijwerkingen geven, zoals bloedingen. Dit evenwicht tussen werking en bijwerking bij een antistollingsbehandeling luistert behoorlijk nauw.

Tabletten slikken

Om te bepalen hoeveel bloedverdunners een patiënt moet slikken wordt er regelmatig bloed geprikt bij de patiënt. Nadat de bloeduitslag bekend is, bepaalt de doseeradviseur de dosering medicatie en communiceert dit met de patiënt. De bloeduitslag kan een afwijking laten zien, bijvoorbeeld door de leefstijl van een persoon. Daarom moet er bij trombose regelmatig bloed worden geprikt. Met de PortaVita-app behoren de doseerkaarten die voorheen met de post werden verstuurd tot het verleden. De patiënt ziet in de app de juiste dosering van de bloedverdunners verschijnen.

Het Antonius is niet het enige of eerste ziekenhuis waar de PortaVita-app ingezet wordt. De afgelopen jaren zijn andere ziekenhuizen het Antonius al voor gegaan. Zoals de Trombosedienst Apeldoorn-Zutphen van Gelre ziekenhuizen, waar de app ook ter gelegenheid van Wereld Trombose dag gepresenteerd werd.