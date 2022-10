App voor Gelderse patiënten met trombose

Patiënten met trombose die onder controle staan van de Trombosedienst Apeldoorn-Zutphen van Gelre ziekenhuizen ontvangen na een meting van de bloedstolling (INR) iedere keer het doseerschema van hun antistollingsmedicatie. De metingen worden op de prikpost of thuis, met en vingerprik, uitgevoerd.

Digitaal doseerschema trombose medicatie

Met de MijnPortavita app kan dat schema vanaf 13 oktober ook direct digitaal geraadpleegd worden. Voorwaarde is wel dat patiënten ook gebruikmaken van het online dossier ‘digitaal logboek’. Zij hoeven dan niet meer te wachten op een telefoontje van de Trombosedienst of de papieren versie die per post verstuurd werd. Patiënten hebben met de app dan dus (veel) eerder inzicht wanneer een wijziging in het doseerschema van de antistollingsmedicatie doorgevoerd aan de orde is. Daarnaast staat in de app ook informatie over bijvoorbeeld de volgende prikafspraak.

“Trombose houdt in dat door één of meerdere bloedpropjes de bloedvaten verstopt kunnen raken. Als Trombosedienst helpen wij patiënten bij preventie en behandeling van trombose. Dat doen wij door de werking van antistollingsmiddelen (ook wel bloedverdunners genoemd) te controleren via bloedafname”, vertelt Lilian Feith, coördinator van de Trombosedienst.

Informatietafel MijnPortavita app

Patiënten die voor trombose onder behandeling zijn van de Trombosedienst Apeldoorn-Zutphen van Gelre ziekenhuizen en de MijnPortavita app willen gebruiken, kunnen op 13 oktober naar de informatietafel komen die deze middag, tussen 13u00 en 16u00 in de centrale hal van het Gelre in Apeldoorn staat. Zij worden daar te woord gestaan door medewerkers van de Trombosedienst, samen met twee medewerkers van Portavita en een ambassadeur van de Trombosestichting.

De MijnPortavita app is een mooi voorbeeld van hoe digitalisering in vrijwel alle gebieden van de gezondheidszorg een meerwaarde kan leveren. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een app die het stoppen met antitrombose medicatie bespreekbaar moet maken voor artsen en patiënten. Daar wordt momenteel aan gewerkt door een Europees consortium onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum.