Antonius lanceert app voor trombosepatiënten

De app voor trombosepatiënten biedt meerdere functies, waaronder het tonen van het aantal tabletten dat op een bepaalde dag moet worden ingenomen, de eerstvolgende prikdatum en het volledige doseerschema. Bovendien geeft de app toegang tot essentiële medische gegevens en ontvangen patiënten berichten van de trombosedienst. Een handige functie stelt patiënten in staat om in de app direct aan te vinken welke tabletten ze al hebben ingenomen, waardoor ze hun medicatiebeheer kunnen verbeteren.

Doseeradviseur

Deze app is niet nieuw in de wereld van trombosezorg en werd voor het eerst geïntroduceerd in het Slingeland ziekenhuis in 2019. Een jaar geleden werd de speciale app ook geïmplementeerd door de Trombosedienst Apeldoorn-Zutphen van Gelre ziekenhuizen. Nu, op precies dezelfde datum, heeft de trombosedienst van Antonius er ook voor gekozen om deze innovatieve app te omarmen, vanwege de duidelijke voordelen die het gebruik trombosepatiënten biedt.

Gebruiksvriendelijke app trombosepatiënten

Grietje Woudstra, doseeradviseur bij het Klinisch Chemisch Laboratorium van Antonius, benadrukt op de website van Antonius het belang van digitalisering in de toekomst van de gezondheidszorg. “De Mijn PortaVita app is nu beschikbaar is voor patiënten tot 75 jaar en na deze implementatie krijgen patiënten van 75 jaar en ouder ook de mogelijkheid krijgen om met deze app te werken.” Woudstra verwacht geen problemen bij het gebruik want de app is eenvoudig en gebruiksvriendelijkheid en trombosepatiënten zijn meestal wel al bekend met digitale technologie.

Trombose & facts

Trombose ontstaat wanneer het evenwicht tussen stolling en antistolling in het bloed verstoord is, waardoor bloedstolsels kunnen ontstaan, zelfs als er geen wond is. De behandeling van trombose omvat het gebruik van bloedverdunners om de vorming van stolsels te voorkomen. Het is essentieel dat de behandeling met antistollingsmiddelen effectief en veilig verloopt, waarbij de dosering van de medicatie nauwkeurig moet worden afgestemd op de behoeften van het lichaam.

Zelfmanagement

Voorheen ontvingen patiënten bij Antonius hun dosering en instructies via de post, maar dankzij de introductie van de app is deze informatie nu direct beschikbaar op hun telefoon, tablet of laptop. Deze digitale optie geeft trombosepatiënten meer vrijheid en controle. Tevens geeft de app meldingen voor de volgende prikafspraak en een overzicht van alle medicatie. Patiënten kunnen via de app communiceren met de trombosedienst en wijzigingen in medicatiegebruik, medische ingrepen of vakantieplannen doorgeven.

Grietje Woudstra benadrukt tot slot, dat ondanks dat deze voordelen misschien klein lijken, het gebruik van de app uiteindelijk duurzamer, efficiënter en patiëntvriendelijker is. “De app voorziet trombosepatiënten van tools en informatie die ze nodig hebben en geeft ze handvatten voor meer zelfmanagement.”