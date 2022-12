Ascom wint Technology Leadership Award 2022

Ascom wordt in het juryrapport, waarin de toewijzing van de award wordt uitgelegd, geprezen voor de voortvarende aanpak van de digitalisering van de zorg. De missie van Ascom is het bieden van near-realtime oplossingen voor mobiele en tijdgevoelige omgevingen. De laatste tijd groeit het bedrijf snel, mede dankzij een uitgekiende partnerstrategie. In november 2022 werd bijvoorbeeld nog IP Care verwelkomd als nieuwe partner.

Integratie medische hulpmiddelen

Darrell Huntsman, Chief Executive Officer van Frost & Sullivan vertelt: “Ons wereldwijde team van Growth Pipeline-experts identificeert en evalueert groeikansen in meerdere sectoren, technologieën en regio’s. Als onderdeel hiervan herkennen we bedrijven die consequent een groeistrategie ontwikkelen en die effectief nieuwe uitdagingen aangaan en kansen pakken. Ascom voldoet aan al die kwalificaties, met name de implementatie en strategische analyses op het gebied van de integratie van medische hulpmiddelen maken indruk.”

Snel groeiende markt connectiviteit

Ascom heeft duidelijk de wind mee omdat de vraag naar digitale oplossingen voor medische hulpmiddelen snel stijgt. Frost & Sullivan, het bedrijf dat de award uitreikt, schat dat de wereldwijde markt op het gebied van connectiviteit van medische hulpmiddelen in 2022 ongeveer $2,5 miljard bedraagt. Naar verwachting groeit dit in 2026 door naar plusminus $9 miljard. De groeiende markt wordt in een recent onderzoek van Ascom onderstreept. Daarin gaf bijna 60 procent van de verpleegkundigen aan dat technologie in hun werk een belangrijke rol speelt en hen gericht ondersteunt.

Award voor disruptief vermogen

Ascom onderscheidt zich met disruptieve technologieën en nieuwe bedrijfsmodellen zoals Digistat, het leveranciersonafhankelijke platform voor Medical Device Integration (MDI). Ook de intelligente alarmfiltermogelijkheden van Ascom speelden een rol bij het toekennen van de internationale award. Samen lossen deze innovaties voor verpleegkundigen een aantal belangrijke problemen op met betrekking tot klinische workflows. Nicolas Vanden Abeele, CEO van Ascom: “De Frost & Sullivan Award bevestigt onze flexibiliteit bij het digitaliseren van workflows in zorgsystemen. Ons Ascom Healthcare Platform (AHP), met oplossingen voor klinische workflows, voldoet aan de digitaliseringsbehoefte met een open en flexibele architectuur. Deze kunnen professionals uitbreiden en integreren met bestaande systemen en toepassingen.”