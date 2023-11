Astma thuismonitoring met app en smartwatch

Zuydie Thuis is de thuismonitoring en virtuele coaching oplossing van het Zuyderland. Hiermee kan de astmazorg voor kinderen thuis geleverd worden. Het ziekenhuis heeft inmiddels al de eerste kinderen voorzien van hun eigen ‘astmakit’.

Astma preventief thuis behandelen

Het Zuyderland hoopt met Zuydie Thuis, samen met data-analisten van het ziekenhuis, patronen te gaan herkennen die wijzen op een aanstaande astma-aanval. Met die kennis en informatie moet het dan mogelijk worden om adequater op aanstaande klachten te reageren en deze preventief te behandelen. “Landelijk gezien zou dit echt een unieke combinatie van digitale monitoring en coaching van kinderen met astma zijn, een mooie aanvulling op onze huidige astmazorg”, aldus het kinderlongteam van het Zuyderland.

Het ‘Astma bij kinderen’-programma is ontwikkeld in samenwerking met Luscii, bekend van de Thuismeten app. Bij Zuydie Thuis wordt die app gecombineerd met een spirometer voor het meten van de longfunctie. De Fitbit smartwatch monitort onder andere hartslag, activiteit en slaap. Zuydie Thuis moet ouders en kinderen gaan ondersteunen om klachten zelf (nog) beter te herkennen zodat ze vroegtijdig kunnen handelen.

Virtuele coaching en chronische monitoring

Het platform biedt naast chronische thuismonitoring tijdens een stabiele astmaperiode ook virtuele coaching tijdens een astma-aanval. In de app vinden ouders en kinderen bovendien veel informatie over astma en wat te doen bij klachten. Het ziekenhuis heeft een video gemaakt waarin getoond wordt hoe kinderen de thuismonitoring oplossing voor astma ervaren.

Zuydie Thuis, de thuismonitoring en virtuele coaching oplossing voor kinderen met astma

Meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen

In Nederland hebben vijf tot tien procent van aflle kinderen astma. Daarmee is deze ziekte de meest voorkomende chronische aandoening onder kinderen. Ook Zuyderland ziet elk jaar een aanzienlijk aantal kinderen dat naar de Spoedeisende Hulp of spoedpoli komt vanwege een astma-aanval. Daarnaast zijn ook veel kinderen onder behandeling.

“Het is ontzettend belangrijk dat deze kinderen niet beperkt worden door hun astma. Deze studie kan daarbij helpen en is tevens “zo thuis mogelijk”, iets dat helemaal past bij Zuyderland”, benadrukt het kinderlongteam van Zuyderland.

De meerwaarde van thuismonitoring voor de behandeling van kinderen met astma is de afgelopen jaren al meerdere keren onderzocht en aangetoond. In 2021 deed het Medisch Spectrum Twente daar ook onderzoek naar. Het MST bood toen al geruime tijd thuismonitoring aan voor de kinderastmazorg. Het onderzoek toonde aan dat thuismonitoring kan helpen om de behandeling van kinderen met astma te verbeteren.