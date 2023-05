AVL kiest voor beeld-gestuurde bestraling prostaatkanker  

Bij de behandeling van prostaatkanker wordt in de praktijk in steeds meer ziekenhuizen gekozen voor uitwendige beeld-gestuurde bestraling van de tumor. Daarbij is het uiteraard belangrijk om ervoor te zorgen dat al het tumorweefsel vernietigd wordt. Maar het is net zo belangrijk zo min mogelijk gezond weefsel te beschadigen om bijwerkingen, zoals erectieverlies, plasklachten of darmklachten te voorkomen. Met de MR-Linac techniek, die bij AVL maar ook bij UMC Utrecht wordt ingezet, lukt het goed om dergelijke bijwerkingen zoveel mogelijk te voorkomen dankzij zeer nauwkeurige en real-time bestraling.

Brachytherapie niet langer aangeboden

In de praktijk werkt deze beeld-gestuurde technologie zo goed, dat de afdeling radiotherapie van AVL heeft besloten om bestralingen voor prostaatkanker voortaan standaard uit te voeren met

beeld-gestuurde uitwendige bestralingstechnieken, in het bijzonder met de MR-linac. Die vorm van behandeling biedt inmiddels een hoge kans op genezing, maar heeft dus ook minder bijwerkingen.

Het werkt zelfs zo goed dat de klassieke operatieve brachytherapy in AVL niet langer wordt aangeboden, maar ingeplande patiënten worden echter nog wel op deze manier behandeld. Brachytherapie is een vorm van bestraling van binnenuit waarbij een radioactieve bron in het lichaam wordt gebracht, terwijl de nieuwere technologie werkt met beeld-gestuurde uitwendige bestraling.

Beeld-gestuurde bestraling is nauwkeurig

Wouter Vogel, radiotherapeut-oncoloog bij AVL is enthousiast over de mogelijkheden die de moderne beeld-gestuurde bestralingsapparatuur biedt. “We beschikken over moderne apparatuur voor zeer nauwkeurige bestralingen, zoals versnellers met ingebouwde MRI of conebeamCT scanners. We kunnen met deze apparatuur de prostaat en de tumoren daarin veel beter zien, waardoor we nauwkeuriger kunnen bestralen. De bestralingen kunnen iedere dag worden aangepast aan de positie van de prostaat en de omliggende organen, waardoor de prostaatkanker met zekerheid wordt geraakt en tegelijk minder ongewenste straling terechtkomt in gezonde weefsels.”

De standaard uitwendige bestraling kan bij AVL in 5 sessies gedurende twee weken worden gegeven. Een zichtbare tumor in de prostaat kan indien nodig een extra dosis (boost) krijgen zonder dat dit extra bijwerkingen geeft. Hierdoor wordt de kans op genezing verhoogt. Door de hogere dosis bestraling is hormoontherapie minder vaak nodig en ook zogeheten goudmarkers hoeven niet langer in de prostaat te worden geplaatst. Alles bij elkaar scheelt de nieuwe aanpak tijd, kosten en bijwerkingen, terwijl de patiënt een hoge kans op genezing bereikt en er meer behoud is van kwaliteit van leven.