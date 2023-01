Bertine Lahuis, Radboudumc: ‘Innovatie begint bij out of the box denken!’

In het eerste 2023-nummer van ICT&health legt Lahuis uit wat er nodig is om tot effectieve en efficiënte innovatie te komen en dat dat onmogelijk is als je weigert buiten de geijkte paden te treden. “Als je het niet aandurft om ‘out of the box’ te denken kom je er niet”, is haar stellige overtuiging. In het vaktijdschrift ICT&health neemt bestuursvoorzitter Lahuis de lezer mee in de tips en tricks hoe innovatie in de praktijk bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van de zorg.

Innovatie ten goede aan patiënt

Ook deelt de bestuursvoorzitter welke slimme technologie volgens haar ten goede komt aan de patiënt. “Actueel en belangrijk is het op een veilige en goed bruikbare manier delen van data. Daar worden belangrijke stappen in gezet die waarde toevoegen aan versterken van eigen regie van de burger, de gezondheidsvaardigheden versterken en kwaliteit en veiligheid vergroten.”

Anderzijds is er de ontwikkeling in de toegepaste technologie waarin het Radboudumc samenwerkt met onder meer de technische universiteit van Twente (binnen het Medtech Centrum). Voorbeelden zijn een VR-bril en 3-D ontwikkelingen. Maar ook de zorg op afstand, door eenvoudiger procestechnologie-interventies zoals het videobellen. Lahuis: “We hebben onlangs intern onderzocht hoe de professionals dit toepassen en de uitkomst was zeer positief!”

Positieve ervaring

Minstens zo belangrijk is volgens Lahuis dat ook de patiënten de zorg op afstand als heel positief waarderen. Voor veel mensen is het toch behoorlijk bezwaarlijk en stressvol (druk op de weg, parkeren etc.!) om hierheen te moeten komen en het videobellen thuis met een familielid ernaast wordt volgens de bestuursvoorzitter echt als een verlichting ervaren.

