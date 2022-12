Betere diagnoses dankzij nieuwe AI-systemen

Het gaat onder meer om geavanceerde visualisatietools in de workflow en het ondersteunen van klinische samenwerking. Een geïntegreerde diagnostische benadering brengt radiologie, cardiologie, pathologie en oncologie samen om veilig gegevens en beelden te combineren. Zo wordt een vroegere en meer definitieve diagnose mogelijk maakt. Geoptimaliseerde algoritmes versnellen de beeldvorming, waardoor de interpretatie van enorme datasets in enkele seconden mogelijk is en de diagnostische en operationele efficiëntie wordt gestimuleerd.

AI-systemen rukken op

Inmiddels wordt overal in de zorg gebruikgemaakt van AI-systemen, met als doel ziektes sneller te kunnen detecteren. Kunstmatige intelligentie (AI) kan bijvoorbeeld prostaatweefsel even goed beoordelen op de aanwezigheid van kanker als ervaren pathologen. Dat blijkt uit het proefschrift van Wouter Bulten, promovendus van het Radboudumc. Deze PANDA-studie bevestigt volgens Radboudumc de kracht van AI voor diagnostiek op wereldwijde schaal. Ook bij cardiologie wordt al AI ingezet. Binnen het Catharina Ziekenhuis bekijkt een onderzoeksteam van cardiologie bijvoorbeeld n of het met behulp van kunstmatige intelligentie mogelijk is hartfalen te diagnosticeren uit een enkel hartfilmpje. Een ontwikkeling die, als hij succesvol blijkt, kunstmatige intelligentie naar de spreekkamer van de cardioloog brengt

Verbetering operationele efficiëntie

Philips voegt nu met een aantal nieuwe systemen weer nieuwe mogelijkheden toe. Met eenvoudige en efficiëntere verbonden workflows zorgen de oplossingen van Philips volgens betrokkenen voor meer voorspelbaarheid en minder werkdruk, een hogere productiviteit en betere ervaring voor patiënt en arts. Philips laat onder meer zien hoe onze informatica-oplossingen op basis van kunstmatige intelligentie patiëntgerichte inzichten kunnen bieden. General Manager Diagnostic and Pathway Informatics bij Philips: “We bevinden ons in de unieke positie om nieuwe, geoptimaliseerde algoritmes toe te passen op enorme datasets en onze klanten voorspellende analyses te bieden, waarmee ze zowel de klinische als operationele efficiëntie binnen hun organisaties kunnen verbeteren.”

Effectieve ondersteuning diagnoses

Deze nieuwe systemen zijn leveranciersonafhankelijk en bieden een geavanceerd platform voor meerdere modaliteiten en zijn geschikt voor cardiologie, oncologie, neurologie en radiologie. Het omvat een uitgebreide reeks geavanceerde visualisatieoplossingen ter ondersteuning van zorgverleners en is afgestemd op de behoeften van elk type ziekenhuis, van een enkel werkstation tot een oplossing op organisatieniveau. De nieuwste versie van Philips Advanced Visualization Workspace heeft al meer dan 70 klinische toepassingen voor geavanceerde klinische inzichten.

De systemen zijn speciaal ontworpen om de workflow en de diagnoses effectief te ondersteunen. Bovendien biedt het geautomatiseerde verwerking voor meerdere klinische domeinen. Nieuwe toepassingen zijn onder andere de cardiale MR-suite, een alles-in-één omgeving voor MR-beeldvorming van het hart die één overzicht biedt voor alle typen beeldvormingsgegevens ter ondersteuning van diagnoses en het maken van rapporten.

Klinische workflows

Operationele inefficiëntie vormt voor ziekenhuizen een voortdurende uitdaging omdat ze ernaar streven patiënten de beste zorg te bieden. Het optimaliseren van klinische workflows kan helpen verspilling tegen te gaan en de operationele efficiëntie te verhogen. Hierdoor wordt de patiëntenstroom vlotter verwerkt en wordt er hoogwaardige zorg geleverd. Philips ziet diagnostische beeldvorming als een patiëntgericht systeem, met slimme gebruikersinterfaces en werkruimtes die het beheer van patiëntcasussen, beeldacquisitie, interpretatie van resultaten, communicatie van bevindingen, klinische samenwerking en follow-up helpen verbeteren.



De uitgebreide Philips Radiology Workflow Suite is een combinatie van oplossingen die duidelijke en efficiënte radiologische workflows ondersteunen. De componenten van deze oplossing zijn leveranciersonafhankelijk, AI-gestuurd en kunnen op elke radiologieafdeling worden geïmplementeerd om klanten te helpen bij het automatiseren of sneller maken van routinematige en repetitieve taken en het genereren van inzichten uit grote datasets.

Kracht van AI bij diagnoses

Naast de nieuwste Advanced Visualization Workspace heeft Philips tijdens RSNA het nieuwe Radiologie-informatiesysteem (RIS) geïntroduceerd. Dit systeem is standaard geïntegreerd met Vue PACS. Met deze nieuwe oplossing kan de afdeling radiologie patiëntgegevens invoeren, opslaan, bekijken, beheren en overdragen via een snelle en gebruiksvriendelijke weboplossing. In het RIS zijn ook functies voor de patiënt aanwezig. Zo kunnen ze zelf hun onderzoeken inplannen via internet en hebben ze de mogelijkheid om zelf in te checken wanneer ze bij hun zorginstelling aankomen. Philips laat met deze nieuwe zorgtechnologie zien hoe de kracht van AI-systemen kan worden gecombineerd met diepgaande klinische kennis om tot slimme oplossingen te komen.