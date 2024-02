Boezemfibrilleren bestrijden met nieuwe techniek

De behandeling in het St. Antonius Hartcentrum gebeurde onder leiding van cardioloog prof. Dr. Lucas Boersma en wordt onder meer ingezet bij boezemfibrilleren. Boersma was in de afgelopen 15 jaar nauw betrokken bij het onderzoek naar en ontwikkeling van de nieuwe techniek.

“Zoals verwacht uit deze studies zijn de eerste behandelingen zeer goed verlopen. Doordat de nieuwe behandeling vlotter verloopt dan de andere technieken kunnen we nu meer patiënten helpen op een dag. Zo kunnen we de wachtlijsten korter maken en hoeven patiënten met boezemfibrilleren niet te lang rond te lopen met klachten van hun ritmestoornis en het risico op hartfalen en een herseninfarct door bloedstolsels.”, aldus Boersma.

Nieuwe techniek tegen boezemfibrilleren

Bij boezemfibrilleren is de prikkel verstoord die de hartslag regelt. De boezems van het hart trekken dan te snel en onregelmatig samen, waardoor een ritmestoornis ontstaat. Dit kan allerlei klachten veroorzaken zoals hartkloppingen, druk op de borst, benauwdheid, en vermoeidheid. Ook is de kans op hartfalen en een herseninfarct door bloedstolsels groter. Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis en kan leiden tot andere ernstige hart- en vaatziekten. Omdat het van groot belang is deze ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen, heeft de Hartstichting eind 2022/begin 2023 een groot onderzoek daartoe gedaan.

Boezemfibrilleren is vaak goed te behandelen met een ablatie van het hartweefsel bij de longaders in de linkerboezem waar de prikkels vandaan komen. Door de ablatie ontstaat littekenweefsel rondom de longaders, die ervoor zorgen dat de prikkels die de ritmestoornis veroorzaken niet meer in de boezems komen en het hart niet meer op hol slaat. De littekens kunnen op verschillende manieren in het hartweefsel worden aangebracht zoals bevriezing of verhitting. Maar nu dus ook met de nieuwe, elektrische ablatie techniek. In onderstaande video legt de cardioloog precies uit hoe het werkt.

Eerste patiënt behandeld met nieuwe elektrische ablatie-catheter.

Schokken veroorzaken littekenweefsel

De firma Medtronic heeft samen met het St. Antonius Hartcentrum de nieuwe techniek ontwikkeld: het PulseSelect™ PFA-systeem. Bij deze methode wordt een ringvormige katheter via een ader in de lies naar de linkerboezem van het hart geleid. Vervolgens wordt een serie van heel korte elektrische schokken met een zeer hoog elektrische lading afgegeven rondom iedere longader.

Hierdoor ontstaat alleen heel lokaal een litteken in het hartspier weefsel, zonder dat omliggend weefsel wordt beschadigd. De nieuwe techniek kost veel minder tijd dan de traditionele techniek, die afhankelijk is van het bevriezen of verhitten van het hartweefsel. Daarnaast is er minder kans op schade van omringende organen.