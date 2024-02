BovenIJ toont ervaringen met thuismeten app tijdens SZE

Thuismeten app

Met behulp van de Thuismeten app van Luscii en een speciaal apparaatje (de Kardia), kunnen patiënten onderzoeken of zij een hartritmestoornis hebben. Zij maken op het moment dat zij klachten ervaren zelf een hartritmestrook. Dit kan thuis, op het werk of zelfs midden in de nacht zijn. De strook wordt via de Thuismeten app gedeeld met de zorgverlener in het BovenIJ, die deze beoordeelt en de nodige vervolgacties bepaalt. Het onderzoek is op deze manier veel doeltreffender en niet langer meer afhankelijk van een momentopname. Het Amsterdamse BovenIJ zet daarmee vol in op passende zorg.

Eigen regie voor de patiënt

BovenIJ wil patiënten stimuleren om zelf een afspraak te plannen na een verwijzing door de huisarts. Dit verloopt via Mijn BovenIJ. De eerste ervaringen hiermee bij de poliklinieken Interne Geneeskunde en KNO zijn positief. Dat geldt ook voor de introductie van de Thuismeten App voor zwangere vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Via de Thuismeten app controleren deze vrouwen niet alleen, zoals dat al gebruikelijk was, zelf dagelijks hun bloedsuiker waardes maar worden die via de app ook met de zorgverleners in het ziekenhuis gedeeld. Door de positieve ervaringen met de app en het thuismeten heeft BovenIJ besloten deze werkwijze stapsgewijs verder te introduceren.

In onderstaande video laat het ziekenhuis bijvoorbeeld zien wat er met de Thuismeten app allemaal mogelijk Daarin komen naast de Thuismeten app ook andere digitale middelen voorbij. Zoals het patiëntenportaal ‘Mijn BovenIJ’. In dit portaal kunnen patiënten hun medisch dossier en een overzicht van afspraken vinden. Ook worden er via het portaal foldermateriaal en vragenlijsten beschikbaar gesteld, zodat patiënten zich goed op hun afspraak kunnen voorbereiden.

Digitaal contact

Alle afdelingen in het BovenIJ zijn te bereiken via BeterDichtbij. Via deze app kunnen patiënten gemakkelijk en veilig berichten sturen aan de polikliniek of beeldbellen met een zorgverlener. Waar BeterDichtbij in BovenIJ al langer breed werd ingezet, is het ziekenhuis ook goed op weg met het verder opschalen van Thuismeten.

Met inmiddels 813 gebruikers en 11 zorgpaden binnen 5 specialismen. BovenIJ wil Thuismeten voor nog meer patiënten beschikbaar maken, waar dit meerwaarde biedt aan de zorgverlening. In het geval van patiënt Marc is de meerwaarde duidelijk: “Ik ben blij dat er tegenwoordig digitale hulpmiddelen zijn, zodat ik niet meer voor iedere issue naar het ziekenhuis hoe”, deelt hij in de video.

