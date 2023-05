Bruggen tussen gezondheidszorg en technologie

De gezondheidszorg is voortdurend in ontwikkeling om tegemoet te komen aan de groeiende patiëntenpopulatie en hun steeds hogere eisen. Het integreren van geavanceerde gezondheidstechnologie wordt een belangrijke trend in de transformatie van de gezondheidszorg naar een duurzaam, innovatief en op data gericht model. Om deze transformatie mogelijk te maken, zijn enthousiaste professionals nodig die in staat zijn om nieuwe ideeën en producten te ontwikkelen.

Gezondheidszorg en technologie

De Faculty of Health, Medicine and Life Sciences heeft twee nieuwe opleidingen ontwikkeld die studenten de vaardigheden bieden om een brug te slaan tussen de zorgsector enerzijds en IT en data science anderzijds.

De masteropleiding richt zich op de transformatie van het zorgsysteem door digitale technologie en de impact daarvan op de relatie tussen zorgverleners en cliënten/patiënten. Het doel is om academische experts op te leiden die de wetenschappelijke verbinding tussen zorg, ICT en data science kunnen faciliteren en duurzame verandering kunnen bewerkstelligen.

Regeneratie

De bacheloropleiding Regenerative Medicine and Technology combineert wetenschap, techniek en geneeskunde met als doel nieuwe medische therapieën te ontwerpen en ontwikkelen op basis van regeneratie. Deze therapieën hebben als doel het lichaam te helpen zichzelf te herstellen.

Door deze benadering kan beschadigd weefsel behandeld worden en kunnen bepaalde chronische ziekten genezen worden, in plaats van alleen de symptomen te behandelen. Dit programma bereidt studenten voor op een toekomst in biomedische techniek, bedrijfsontwikkeling of klinisch onderzoek.

Belang van goede opleidingen

Technologie speelt een essentiële rol in de zorg. Hoewel zorgprofessionals de voordelen van technologieën erkennen, staan ze soms voor uitdagingen bij de implementatie ervan. Ze worden geconfronteerd met vragen zoals welke tools ze moeten kiezen en wat het meest geschikt is voor de patiënt, de behandelfase of de specifieke aandoening. Ondanks de bereidheid van zorgverleners om technologie te omarmen, hebben ze niet altijd de nodige kennis en vaardigheden om dit op de juiste manier aan te pakken.

In de praktijk worden zorgprofessionals steeds vaker geconfronteerd met een divers scala aan technologieën. Denk aan Computers on Wheels (COWS) op verpleegafdelingen, apps, e-learnings en elektronische patiëntendossiers (EPD’s). Het is van groot belang dat studenten in zorgopleidingen, zoals het mbo en hbo, goed worden voorbereid op het werken met deze technologieën.

Implementeren digitale applicaties

De masteropleiding Health and Digital Transformation maakt gebruik van datawetenschap en digitale technologie om het gezondheidssysteem en de bijbehorende werkprocessen te transformeren. Het doel is om digitale applicaties in de gezondheidszorg te implementeren en de kloof tussen technologie en gezondheidszorg te overbruggen.

Afgestudeerden van deze opleiding hebben toekomstmogelijkheden op het gebied van innovatie, digitale apparaten, projectmanagement of onderzoek. Aankomende studenten kunnen zich aanmelden voor deze opleidingen via Regenerative Medicine and Technology of Health and Digital Transformation.