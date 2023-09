Buy-and-build strategie: HCI neemt Quli over

Quli, bekend om zijn digitale gezondheidsplatform met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), wordt nu volledig geïntegreerd in het HCI-ecosysteem. Deze overname volgt op de eerdere samenwerking tussen HCI en Uw Zorg Online en versterkt HCI’s positie als een vooraanstaande aanbieder van digitale B2C-gezondheidsplatforms en B2B-zorgverlenerssoftware voor diverse disciplines binnen de gezondheidszorg.

Extra consumentenpropositie

Met Quli, een bekend merk in de PGO-wereld, kunnen gebruikers zelf hun zorggegevens verzamelen, beheren en delen en hebben ze volledige regie over hun gezondheidsinformatie. Marc Prette, CEO van Health Cloud Initiative, benadrukt de betekenis van deze overname: “Met de komst van Quli zetten we een belangrijke stap in het verder uitbreiden van de propositie van HCI en kunnen we zorgconsumenten nog beter bedienen. Quli biedt een unieke service in de driehoek zorgconsumenten, naasten en zorgverleners. Dit is voor veel van de segmenten waarin HCI actief is, bijvoorbeeld de GGZ, een belangrijke toevoeging aan onze consumentenpropositie.”

HCI gaat voor schaalgrootte

Quli, oorspronkelijk opgericht door vijf zorgorganisaties en ondersteund door NextGen Ventures BV en Ordina Nederland BV, heeft in de afgelopen jaren aanzienlijke steun gekregen. Hans ter Brake, directeur bij Quli: “Ik ben dankbaar voor alle steun in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd kijk ik uit naar de volgende fase van Quli, waarin we met Health Cloud Initiative als enige aandeelhouder onze ambities met hetzelfde elan blijven nastreven en waarmaken.”



HCI heeft de afgelopen maanden strategische overnames gedaan, waaronder die van Uw Zorg Online en NICE Software, om haar marktpositie in de softwaremarkt voor EPD’s en e-health verder te versterken. Met eerdere overnames van Incura, FysioRoadmap, Evry en CRS GGZ software, vertrouwen nu meer dan 30.000 zorgverleners op de softwareoplossingen van Health Cloud Initiative. Inmiddels heeft het bedrijf een omzet van 20 miljoen euro en bereikt het meer dan drie miljoen mensen.