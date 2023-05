Health Cloud Initiative neemt NICE Software over

Softwareleverancier Health Cloud Initiative (HCI) heeft NICE Software (NICE) overgenomen waardoor het bedrijf ook eigenaar wordt van de platformen paraNICE en NICE Connect. Hiermee breidt HCI zijn dienstverlening voor de paramedische zorg en revalidatiezorg verder uit. HCI bedient een breed scala aan disciplines in de GGZ en eerstelijns paramedische werkvelden zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek.

21.000 zorgverleners klant

Health Cloud Initiative heeft met zeer recente overnames het beoogde doel van 20.000 klanten in de loop van 2023 met 21.000 overtroffen. Dit is onder meer te danken aan de snelle buy-and-build strategie, waarvan de recentste overnames van EVRY (een voetzorg-EPD) leverancier begin 2023 en de overname van NICE Software in mei 2023 goede voorbeelden zij. De groep wil met haar overnamestrategie naar de nodige schaalgrootte, die uitermate belangrijk is in dit soort markten.

Open standaarden

Eric de Boer, initiatiefnemer van Health Cloud Initiative: “De overname van NICE is een belangrijke stap in het realiseren van onze ambitie om een compleet zorgveld – eerstelijns, tweedelijns en derdelijns – te bestrijken en een brede doelgroep te voorzien van oplossingen. De producten van NICE bieden bij uitstek de kans om onze eigen visie te combineren met de uitgangspunten van open standaarden in de zorg.”

Een goed voorbeeld van een product is paraNICe. Dit door NICE zelf ontwikkelde multidisciplinair registratiesysteem maakt passende zorg, inclusief preventie en patiëntregie, vanuit de cloud mogelijk. Het verbindt zorgverleners, cliënten en patiënten met elkaar in een veilige omgeving en ondersteunt alle belangrijke Ziekenhuis Informatie Systemen. Vanaf elke werkplek en op elk gewenst device kunnen paramedische zorgverleners in paraNICE. Passende zorg is tegenwoordig steeds belangrijker en daar speelt HCI gericht op in. Onlangs werd zelfs de eerste hoogleraar Passende Zorg geïnstalleerd aan Radboudumc in de persoon van Tijn Kool.

Het NICE-Connect platform

Ook het NICE-Connect platform is een aanwinst voor het snel groeiende HCI. Hiermee kunnen op afstand diensten aan patiënten of patiëntengroepen worden geleverd, op basis van op maat samengestelde zorgtrajecten. Daarbij hebben zorginstellingen continu contact met patiënten, zodat ze tijdig van essentiële medische zorginformatie worden voorzien.

Hanneke van den Heuvel, CEO van NICE, ziet ernaar uit om onderdeel te zijn van het Health Cloud Initiative. “HCI stelt ons in staat door te ontwikkelen, samenwerking te zoeken en daarbij de doelgroep binnen ziekenhuizen en revalidatiecentra, waaronder paramedici, artsen, planners, verpleegkundigen en patiënten, de plek te geven die hen toekomt.”