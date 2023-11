Care Coalition bekijkt routes voor oncologische zorg

Bij de Care Coalition zijn verpleegkundigen, oncologen, patiënten, ziekenhuisapothekers, de NZa, zorgverzekeraars en geneesmiddelenbedrijven aangesloten. Ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen neemt deel en ondersteunt de coalitie. Het project om drie inhoudelijke informatiekaarten te ontwerpen voor het verschuiven van oncologische zorg uit het ziekenhuis, is begin vorige maand gestart. Momenteel is het de standaard om oncologische zorg in het ziekenhuis te leveren maar daarin moet volgens de Care Coalition verandering komen.

Routens voor oncologische zorg

Maar er zijn meer manieren om dit te doen en daarvoor ontwerpt de Care Coalition drie verschillende routes op informatiekaarten. Deze routes zijn: 1. op een alternatieve locatie in de wijk; 2. thuis door een verpleegkundige of wijkverpleging; 3. thuis door de patiënt zelf. De informatiekaarten met de modellen komen beschikbaar voor alle ziekenhuizen zodat ze niet steeds het wiel opnieuw hoeven uitvinden. Door de drie mogelijkheden in kaart te brengen, kunnen ziekenhuizen ook een goede afweging maken welk model het beste bij de regio past.

De Care Coalition buigt zich onder meer over welke oncologische geneesmiddelen geschikt zijn voor veilige toediening buiten het ziekenhuis. In vier sessies werkt de Care Coalition toe naar het opleveren van de drie kaarten. Na een start-sessie begin oktober, vond deze maand een verdiepingssessie plaats. Kwaliteit en veiligheid stond bij alle deelnemers hoog op de lijst om rekening mee te houden. Maar ook de personeelsschaarste en de financiële druk werden niet uit het oog verloren tijdens de gesprekken.

Passende zorg is één van de belangrijke speerpunten van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het vraagt om de juiste zorg, op de juiste plek en op het juiste moment. Een belangrijk element hierbij is het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar bijvoorbeeld de thuissituatie.

Online platform

Het tweede project waaraan de Care Coalition werkt, is het bouwen van een online platform. In een besloten LinkedIn-groep worden initiatieven en ideeën gedeeld. Mensen die ook geïnteresseerd zijn in het bevorderen van passende, oncologische zorg kunnen zich aanmelden bij de LinkedIn-groep.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en Thebe Wijkverpleging hebben daarom ook de handen ineengeslagen om ziekenhuiszorg voor oncologiepatiënten te verplaatsen naar de thuissituatie. Door de medicatie thuis toe te dienen, hoeven deze patiënten niet meer voor een dagbehandeling naar het ziekenhuis. Dat biedt meer kwaliteit van leven en verbetert de patiënttevredenheid.