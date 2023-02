CEO Spotify gaat voor AI-gestuurde bodyscans

Spotify-oprichter Daniel Ek stapt in de gezondheidszorg. Samen met Hjalmar Nilsonne heeft hij de startup Neko Health opgericht. Deze startup is gespecialiseerd in het maken van AI-gestuurde full bodyscans.

De CEO van Spotify licht zijn bijzondere stap in de gezondheidswereld toe op Musically: “Hjalmar en ik hebben Neko opgericht met het inzicht dat grote delen van het huidige gezondheidszorgsysteem meer dan 50 jaar geleden zijn ontworpen. Tegelijkertijd kent de zorg al lange tijd een onhoudbare kostenontwikkeling en zwaarbelaste medewerkers. Als we die trend willen ombuigen, ben ik ervan overtuigd dat de gezondheidszorg van reactief naar proactief moet bewegen.”

Preventief onderzoek via bodyscans

Het bedrijf Neko Health wil graag een ​​gezondheidszorgsysteem creëren, dat mensen kan helpen gezond te blijven door middel van preventieve maatregelen en vroege opsporing. Mensen met huid- en hartproblemen kunnen met de Neko Body Scan een uitgebreid onderzoek naar hun gezondheid laten doen in het splinternieuwe gezondheidscentrum van Neko in het centrum van Stockholm. De scan is niet-invasief, duurt slechts een paar minuten en wordt onmiddellijk gevolgd door een persoonlijk doktersconsult waar de resultaten kunnen worden besproken.

Bodyscans op basis van 70 sensoren

De bodyscans worden gemaakt met een 360-graden lichaamsscanner die is uitgerust met meer dan 70 sensoren. Deze sensoren verzamelen ruim 50 miljoen datapunten over huid, hart, bloedvaten, ademhaling, microcirculatie en meer. Deze gegevens worden vervolgens geanalyseerd door een zelflerend AI-gestuurd systeem dat de resultaten voor artsen en patiënten beschrijft.

Op de website van Neko Health staat: ‘Dit is een niet-invasieve full-body scanner die onder meer de groei van moedervlekken, huiduitslag en ouderdomsvlekken kan detecteren en meten. Het systeem maakt ook gebruik van een aparte scanner om eventuele afwijkingen in de hartfunctie, bloeddruk en hartslag door het hele lichaam op te pikken.’

CEO’s zien kansen in gezondheid

Gezondheidszorg is een interessante markt voor grote multinationals. Denk onder meer aan Amazon dat opgericht is door Jeff Bezos, dat kort geleden One Medical, een specialist in virtuele eerstelijnszorg, heeft overgenomen voor 3,9 miljard dollar. Door deze overname wordt Amazon een steeds grotere speler op het gebied van ICT en health.

Of wat te denken van Elon Musk die niet alleen druk aan de weg timmert met zijn Tesla´s maar ook bezig is met het ontwikkelen van breinimplantaten. Sinds 2016 heeft hij het bedrijf Neuralink, dat hersentransplantaten ontwikkeld. Het gaat om een bijzondere link in je hersenen die je kunt vergelijken met een soort smartwatch in je hoofd. Zo’n link zou met name mensen met een verlamming goed kunnen helpen. Spotify´s oprichter Daniel Ek kon natuurlijk niet achterblijven bij al dit ondernemersgeweld en is nu met zijn bijzondere full-body scan project óók op een opmerkelijke manier de zorgmarkt ingestapt.