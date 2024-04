Concreet advies over het toepassen van AI in de zorg

Professor dr. Stephanie Klein Nagelvoort Schuit van het UMCG en Senior vicepresident voor R&D van Epic Seth Hain werken niet alleen samen in het UMCG maar ook tijdens de komende ICT&health World Conference van 14 t/m 16 mei in het MECC Maastricht . Samen vertellen ze dan over de inzet van generatieve AI. “De beste ideeën om de zorgverlening te innoveren en te verbeteren komen toch echt van de zorgverleners zelf. Immers, doktoren, verpleegkundigen en verzorgenden werken dagelijks voor en met patiënten”, zegt Klein Nagelvoort. “Dit soort samenwerkingen versnelt innovatie. Wil je de transformatie in de zorg gaan realiseren, dan moet je écht inzetten op AI”, vult Hain aan.

Meerwaarde AI voor transitie van zorg

Beiden zien elkaars meerwaarde bij de transitie van zorg: “Juist omdat we totaal verschillende invalshoeken hebben in ons werk, vinden we elkaar. IT weet wat technisch mogelijk is en hoe het systeem moet worden geconfigureerd, terwijl artsen de visie bepalen door hun kennis praktijkervaring in de zorgverlening.”

Wat hen betreft moet de transformatie van binnenuit komen door van elkaar te leren, want een transformatie kun je niet opleggen. En bij die transformatie is de inzet van generatieve Artificial Intelligence onontbeerlijk. “Het is een kans om de vooruitgang en de innovaties die we hebben bereikt met betrekking tot het gebruik van generatieve AI te laten zien. We kunnen in Maastricht allemaal onze inzichten hierover delen”, zegt Klein Nagelvoort.

Voortrekkersrol

Als hoogleraar Future Healthcare, internist acute geneeskunde en vicevoorzitter van de raad van bestuur van het UMCG heeft Klein Nagelvoort een voortrekkersrol gespeeld bij het naadloos integreren van digitalisering, onderwijs, epidemiologie en biostatistiek. Aan de basis hiervan staan data gebaseerde besluitvorming en gestroomlijnde workflow processen. “Dat is heel belangrijk voor de toekomst van de gezondheidszorg. Tijdens onze presentatie delen we hoe generatieve AI de zorg verbetert door de efficiëntie ervan te verhogen en zo de patiëntenzorg te personaliseren”, vertelt Klein Nagelvoort.

Haar toewijding aan het verbeteren van de gezondheidszorg gaat verder dan haar officiële rollen. Zo neemt ze ook actief deel aan cruciale gezondheidszorginitiatieven. Stephanies betrokkenheid bij de Adviescommissie Pakketzorg van het Zorginstituut Nederland en haar rol als bestuurslid van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) laten haar leiderschap en invloed zien bij het vormgeven van het zorglandschap.

Bezoekers van de presentatie van Klein Nagelvoort en Hain krijgen concreet advies over het toepassen van AI in de zorg. Dus dat betekent: praktische voorbeelden van verbeterde patiëntenzorg en workflow efficiëntie.