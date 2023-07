CWZ breidt BeterDichtbij app voor longpatiënten uit

De uitbreiding van de BeterDichtbij app met informatieve filmpjes betekent een verbetering van de informatievoorziening voor patiënten van de poli longziekten. Het CWZ is het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze middelen zo geïntegreerd met elkaar inzet. Zowel patiënten als zorgverleners zien en ervaren de voordelen van de app. BeterDichtbij is al lang geen onbekende meer als het gaat om de digitalisering van contact tussen patiënten en zorgverleners. Onlangs nog meldde het Ikazia ziekenhuis dat zij de app nu op alle poli’s geïntroduceerd hebben.

Direct contact via BeterDichtbij app

Voordat het ziekenhuis de app inzette moesten patiënten vaak een voicemail inspreken wanneer zij contact zochten met hun zorgverleners. Die werden door drukte niet altijd even goed en snel beantwoord, beaamt ook verpleegkundig consulent longziekten Jolanda van der Mee. BeterDichtbij zorgt ervoor dat patiënten en zorgverleners nagenoeg rechtstreeks, via korte lijnen, met elkaar in contact kunnen komen.

“Voordat de app er was, hadden we als verpleegkundig specialisten vaak voicemails. Als ik er dan niet was, bleef het bericht soms liggen. Nu kan ik direct reageren, een vraag stellen of even beeldbellen. Bellen met beeld vind ik heel prettig, want de kleur en mimiek in iemands gezicht vind ik altijd een belangrijke graadmeter van hoe het met iemand gaat”, vertelt Jolanda van der Mee.

Ook longfibrose patiënt Eveline Hendriks-Boonman is zeer te spreken over het feit dat het CWZ met de app het directe contact tussen patiënten en zorgverleners verbeterd heeft. “Ik gebruik de BeterDichtbij app sinds CWZ hiermee is gestart. Ik vind het heel fijn dat ik hierdoor korte lijntjes heb met Jolanda. Als er wat is en ik wil iets vragen, dan hebben we vrijwel direct contact met elkaar. Dat kan op ieder moment en op elke plek. Zelfs laatst toen ik tijdens een paar dagen weg op de fiets wilde stappen. Dan beeldbellen we even voor kort overleg.”

Rustig nalezen en meer flexibiliteit

Waar patiënten als Eveline ook erg over te spreken zijn is de optie dat informatie en berichten die via de app gedeeld worden op elk moment kunnen worden nagelezen. Alles wordt binnen de app bewaard. “Ik kan zo rustig iets nalezen, er even over nadenken en vragen stellen als ik iets niet begrijp. Ook is het prettig dat ik een bericht kan lezen of daarop kan reageren wanneer het me uitkomt. Je hebt niet het idee dat je de ander stoort, wat je wel doet als je elkaar onaangekondigd belt. Als we beeldbellen, krijg ik eerst altijd een melding van de app”, aldus Eveline.

Voor verpleegkundigen betekent het gebruik van de app dat zij meer flexibiliteit krijgen voor het inplannen, en als dat nodig is ook verplaatsen, van consulten. “Sommige fysieke consulten maak ik langer, en andere consulten vervang ik door digitaal contact. Dat kan een berichtje zijn, net zoals mensen (whats)appen met familie en vrienden. Maar ook beeldbellen, een goede vervanger voor fysieke controleafspraken of telefonische consulten. Bovendien bespaart het patiënten zoals Eveline tijd, kosten en energie, want ze hoeft niet naar het ziekenhuis. Dat is ontzettend fijn!”, vertelt Jolanda.

Informatieve filmpjes

Het verbeteren van dienstverlening voor het contact en de informatievoorziening tussen patiënten en zorgverleners van het CWZ is een continu proces. Een belangrijk criterium dat daarbij een rol speelt is het bieden van begrijpelijke informatie, ook voor laaggeletterden en patiënten die moeite hebben met de Nederlandse taal.

Jolanda: “Sinds kort zetten we daarom bijvoorbeeld animaties in van Indiveo, onder meer bij patiënten met longkanker. In korte tekenfilmpjes met ondertiteling (Divi’s) krijgen patiënten op deze manier eenvoudig uitleg in beelden over een aandoening, onderzoek of behandeling. Dankzij dit soort vormen van digitale zorg en informatie kunnen we zo steeds beter inspelen op de wensen en behoeften van patiënten en hen nog beter helpen.”