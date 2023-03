De nieuwste op AI-gebaseerde beeldvormingssystemen

De voordelen zijn evident; met de AI-technologie van Philips worden gegevens omgezet in bruikbare inzichten om het diagnostisch vertrouwen te vergroten en de klinische resultaten te optimaliseren. Maar ook om de ervaring van patiënten en medewerkers te verbeteren, de operationele efficiëntie te verhogen en – zoals gezegd – de zorgkosten te reduceren.

In Wenen werd gedemonstreerd hoe de nieuwste AI-gestuurde geïntegreerde slimme diagnostische systemen en informatica-oplossingen kunnen helpen de klinische complexiteit te verminderen en de operationele efficiëntie te stimuleren, om personeelstekorten en burn-out van personeel te voorkomen. Zodanig dat de zorg voor patiënten wordt geoptimaliseerd.

Routinetaken automatiseren

“Met onze op AI-gebaseerde technologie en beeldvormingssystemen kunnen we routinetaken automatiseren en versnellen om patiëntgerichte inzichten te genereren uit grote hoeveelheden gegevens om de productiviteit te helpen verbeteren en de patiëntresultaten te vergroten”, zegt Bert van Meurs, Chief Business Leader van Image Guided Therapy en Precision Diagnosis bij Philips.

Aan de basis van elk van deze innovaties op ECR ligt de inzet van Philips om diagnostische oplossingen te leveren die ziekenhuizen helpen om blijvend waarde uit hun investeringen te halen.

Beeldvormingssystemen met AI-technologie

Philips toonde zijn nieuwste innovaties op het gebied van radiologie, cardiologie, pathologie en oncologie voor MR, CT, diagnostische röntgenapparatuur en echografie, waaronder MR SmartSpeed, die gebruik maakt van een bekroonde reconstructietechnologie met kunstmatige intelligentie (AI) [1] en zo de snelheid en beeldkwaliteit van MRI scans verhoogt.

Philips innoveert in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (Leiden, Nederland) met AI om MRI-onderzoeken verder te versnellen en te verbeteren, met als doel de scantijden terug te brengen tot minder dan vijf minuten en gedetailleerde MRI-beelden te reconstrueren, ondanks bewegingen van de patiënt of interne organen.

Operationele efficiëntie

Om verspilling te helpen voorkomen en ziekenhuizen in staat stellen hun middelen efficiënter te gebruiken, is het optimaliseren van klinische workflows een probaat middel. Dit zorgt voor een betere patiëntenstroom en het leveren van zorg van hogere kwaliteit aan patiënten. Dat was dan ook de reden dat op de ECR Philips zijn geavanceerde technologie voor het vereenvoudigen en verbinden van workflows onder de aandacht bracht. Om zo inzichtelijk te maken hoe de variabiliteit en werkdruk van het personeel verminderd kan worden, hoe de operationele efficiëntie vergroot kan worden en de ervaring van de patiënt verbeterd.

De nieuwe op AI gebaseerde diagnostische systemen en informatica oplossingen van Philips Health ondersteunen ziekenhuizen en radiologie-afdelingen bij het aanpakken van enkele van de grootste uitdagingen.

Informatie over het volledig geïntegreerde radiologieportfolio van beeldvormingssystemen en informaticaoplossingen van Philips is te vinden in de Engelstalige Philips ECR Press Backgrounder. Als het gaat om de inspanningen van Philips op het gebied van duurzaamheid voor radiologie-afdelingen, kunnen geïnteresseerden hier terecht.