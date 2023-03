Deelnemers VIPPtathon pakken problemen in uitwisseling aan

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional. Het ruim zes jaar bestaande implementatie- en subsidieprogramma moet uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en patiënten versnellen in de ziekenhuissector. Voor andere zorgsegmenten – zoals huisartsen, langdurige zorg, ggz en apotheken – zijn vergelijkbare programma’s opgetuigd. Voor ziekenhuizen, categorale instellingen en klinieken ligt er een deadline op 30 juni 2023. Dan moeten zij aan alle eisen van VIPP 5 voldoen en eindigt dit programma ook officieel.

Tweede VIPPtathon

Om alle VIPP 5-deelnemers te helpen bij het voldoen aan de eisen uit de twee VIPP 5-modules, hield het programma afgelopen januari een tweede VIPPtathon. Hierbij gingen zorginstellingen en leveranciers aan de slag met gegevensuitwisseling tijdens de VIPPtathon. Dit evenement was een vervolg op de eerste VIPPtathon die in oktober 2022 plaatsvond.

In oktober 2022 vond de eerste VIPPtathon plaats, een event waar zorginstellingen en leveranciers in een connectathon-achtige setting samenwerken om gegevensuitwisseling te testen en verbeteren. Sindsdien is ook de testomgeving voor uitwisseling met PGO’s in gebruik genomen en is in pilots getest is hoe de uitwisseling van de BgZ volgens het Twiin Afsprakenstelsel werkt. In een eindrapport zijn alle inzichten en conclusies gebundeld.

Realtime testen

Bij de tweede VIPPtathon keer deden 11 PGO-leveranciers, 5 DVA’s en 20 zorginstellingen mee. In een connectathon-achtige setting testten zij real time de uitwisseling van gegevens (Basisgegevensset Zorg en correspondentie) tussen instellingen en persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Op deze manier werden fouten in de uitwisseling direct opgespoord en genoteerd.

Bij de tweede VIPPtathon lag de nadruk op het zo goed en volledig mogelijk vastleggen van de in totaal 184 unieke gevonden issues – bijna evenveel als de 187 van de vorige keer. Doordat deze 184 issues beter en vollediger zijn vastgelegd dan die tijdens de eerste VIPPtathon, konden de deelnemers makkelijker en sneller naar oplossingen toewerken.

Tijdens het evenement hebben 50.600 testen met PGO’s plaatsgevonden, ruim twee keer zoveel als bij de vorige VIPPtathon (22.400). Bovendien is 1.400 keer getest met de VIPP 5 –testtool (in oktober was dat 300 keer). Er is dus meer getest met in verhouding minder issues als gevolg.

Vooral cosmetische issues

De gevonden issues waren volgens VIPP vaak cosmetisch van aard: er waren vooral problemen met de weergave. Vanuit technisch perspectief betekent dit dat de uitwisseling van gegevens (BgZ en correspondentie) tussen instellingen en PGO’s in een testomgeving functioneert.

De deelnemers van de tweede VIPPtathon zijn momenteel bezig met het oplossen van de gevonden issues. Er zijn er inmiddels 14 opgelost en 40 procent is in PIM (product information management-systeem) bijgewerkt. Van de issues die eind februari nog niet opgelost zijn, zal in maart 2023 een grondige analyse plaatsvinden.