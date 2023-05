Desinfectierobot SAM aan de slag in HagaZiekenhuis

Het HagaZiekenhuis streeft naar een zo schoon en veilig mogelijk ziekenhuis. Simone van Rijn, deskundige infectiepreventie, legt op de website van het ziekenhuis uit hoe SAM daar bij gaat helpen. “We willen het risico op verspreiding van virussen en bacteriën verminderen. Daarom zetten we robot SAM in voor de eindschoonmaak van patiëntenkamers. SAM, een robot van het Nederlandse bedrijf Loop Robots, zorgt voor een veiligere omgeving voor onze patiënten. Dat komt door de hoge kwaliteit van desinfectie, maar ook doordat bij deze ‘droge’ techniek geen chemische desinfectiemiddelen nodig zijn. Beter voor patiënten én voor onze planeet.”

Loop Robots

De Nederlandse ontwikkelaar Loop Robots vergaarde in 2020 een financiering van twee miljoen euro om SAM te verbeteren. De eerste pilot vond plaats in het Spaarne Gasthuis. Dankzij terugkoppeling van de gebruikers van de robot kon het bedrijf haar product steeds verder verbeteren en met succes op de markt lanceren. Inmiddels werk SAM al in meerdere ziekenhuizen. In oktober 2022 presenteerde bijvoorbeeld CWZ deze onvermoeibare hulp bij de schoonmaak en in februari 2023 werd hij verwelkomd in het St. Antonius Ziekenhuis. Met ingang van april 2023 is hij nu dus ook druk doende met het desinfecteren van kamers op de afdeling Longziekte van het HagaZiekenhuis.

Tablet start desinfectierobot

De robot wordt buiten de kamer door een medewerker aangezet met behulp van een tablet. Vervolgens bepaalt SAM zelf de beste route door de kamer, die vanwege het krachtige licht op dat moment is afgesloten. Hij zorgt ervoor dat het UV-C-licht zoveel mogelijk plekken raakt. De robot SAM maakt gebruik van krachtig kiemdodend UVC-licht om tot 99,9999 procent van bacteriën, virussen en andere pathogenen te deactiveren. SAM staat dus garant voor een betere einddesinfectie van ziekenhuizen, aanvullend op de werkzaamheden van het schoonmaakpersoneel. Medische desinfectie met UV-C-straling gaat niet alleen sneller en veiliger, maar is ook duurzamer omdat er minder chemicaliën worden gebruikt.

SAM zorgt voor veiliger ziekenhuis

Ziekenhuisinfecties met resistente ziekteverwekkers doden elk jaar 72.000 mensen, alleen al in de VS, en kosten meer dan 45 miljard dollar per jaar. Handmatige eindreiniging van kamers in ziekenhuizen met behulp van doekjes en chemicaliën is moeilijk en tijdrovend. De werkzaamheid van werken met chemicaliën zou bovendien beperkt zijn en bedraagt slechts tussen de 25-50 procent. Het gevolg is dat 7 procent van de patiënten in Europese ziekenhuizen een infectie oploopt door een resistente ziekteverwekker in het ziekenhuis.

Het doel van SAM is om dat aantal infecties terug te dringen ofwel om het ziekenhuis veiliger te maken. Hij is in de eerste plaats een waardevolle aanvulling op het werk van de medewerker die eerst de patiëntkamer goed schoonmaakt en punten desinfecteert waar het UV-C-licht van de robot niet goed bij kan. Daarna kan de robot voor een volledige desinfectie zorgen.