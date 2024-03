DigiPunt Zuyderland ondersteunt digivaardigheid

“We willen medewerkers, patiënten en naasten graag ondersteunen bij de toegang tot digitale zorg”, vertelt Marieke Kerkhoffs in editie 2 van ICT&health. Zij was intensief betrokken bij de totstandkoming van DigiPunt Zuyderland.

“We waren daarom erg benieuwd naar hun kennis en hun behoeften als het gaat om digitalisering”, vult haar collega Claire Boumans aan. “Hoe digivaardig vinden medewerkers, patiënten en naasten zichzelf? Hoe kijken zij aan tegen digitale ontwikkelingen in de zorg? Willen ze zelf hierbij door het ziekenhuis ondersteund worden? En zo ja: op welke manier?”

Aanvullend onderzoek

Om op dergelijke vragen een antwoord te vinden, werd er in 2023 een Nulmeting Digitale Vaardigheden uitgevoerd. “De respons was enorm”, vertelt Boumans. Parallel hieraan onderzochten studenten van Maastricht University laaggeletterdheid en digitale vaardigheden. “Dit was van cruciaal belang, gezien het relatief hoge percentage laaggeletterden in de regio en onder patiënten”, aldus Kerkhoffs.

De nulmeting heeft veel inzichten opgeleverd. Boumans: “Opvallend is dat de meeste respondenten zichzelf in het gebruik van digitale middelen een rapportcijfer tussen de 7 en 8,4 geven.” Opmerkelijk was ook dat bijna 80 procent van de medewerkers meent dat digitale middelen bijdragen aan een betere patiëntbeleving en het werk ook gemakkelijker en sneller maken.

Komst Digipunt

De inzichten uit de nulmeting lagen aan de basis van de ontwikkeling van DigiPunt Zuyderland. “Het bleek dat de behoeften van medewerkers, patiënten en naasten sterk overeenkomen”, zegt Kerkhoffs. “Daarom besloten we een centrale hub te creëren voor alle ondersteuning op het gebied van digitale zorg binnen het ziekenhuis: het DigiPunt. Hieronder vallen diverse vormen van ondersteuning.”

Op de hoofdlocaties, Sittard-Geleen en Heerlen, zijn inlooppunten opgericht. Daar kunnen volgens Kerkhoffs mensen binnenlopen met een vraag. De digicoaches staan hen dan te woord en leggen alles rustig uit. “Tevens kan men er oefenen met het gebruik van een app of instructies krijgen. Tot slot is het ook mogelijk om hulp op afstand te krijgen door te (beeld)bellen, mailen of de website met instructiemateriaal te benaderen. De medewerker, patiënt of naaste kiest de manier van ondersteuning die het beste bij hem/haar past.”

Lees het hele artikel in ICT&health 2, die op 12 april verschijnt.