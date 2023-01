Digitaal contact op alle poli’s Franciscus Gasthuis

BeterDichtbij is een toepassing voor digitaal contact waarmee patiënten eenvoudig en veilig kunnen communiceren met zorgverleners in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Dit heeft als voordeel dat patiënten niet meer hoeven te wachten tot een volgende afspraak maar ook tussentijds vragen kunnen stellen.

Daarnaast wordt de app ook ingezet voor beeldbelafspraken. Dat heeft voor de patiënt het bijkomende voordeel dat hij of zij niet voor elke afspraak fysiek naar het ziekenhuis hoeft te reizen. “Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Dit is een belangrijke stap naar onze zorg van de toekomst waar zorg steeds meer thuis plaatsvindt”, vertelt Niels Honig, RvB lid van het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Ziekenhuis breed digitaal contact

In de regio Rotterdam Rijnmond kunnen op dit moment al meer dan een half miljoen mensen de zorgverleners van 42 ziekenhuizen en zorgorganisaties digitaal contacteren via BeterDichtbij. In het Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis werd onlangs gevierd dat app daar ziekenhuis breed ingezet wordt, op alle poliklinieken. Het Franciscus moedigt zoveel mogelijk patiënten aan tot het gebruik van de app voor digitaal contact met hun zorgverleners.

Voordat het ziekenhuis besloot tot het breed inzetten van BeterDichtbij is eerst de app eerst op enkele poli’s uitgebreid getest om de ervaringen van patiënten en zorgverleners in kaart te brengen en beoordelen. Die testperiode werd succesvol afgesloten. Daarop besloot het Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis om digitaal contact via BeterDichtbij aan alle polikliniekpatiënten aan te bieden.

Inspelen op behoefte patiënt

Naast de voordelen die digitaal contact voor patiënten biedt, draagt deze toepassing ook bij aan het verbeteren van de processen op de poli’s. “Zo kunnen we nog beter inspelen op de behoefte van patiënten en hen eerder en sneller van de nodige informatie voorzien. Daarnaast zie je dat digitaal vaak al veel afgestemd kan worden. Soms blijkt een fysieke afspraak niet meer nodig of kan de afspraak verplaatst worden”, aldus Niels Honig.

De ontwikkeling van toepassingen voor digitaal contact en communicatie tussen zorgverleners en patiënten heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. De coronapandemie werkte daarbij als een katalysator. Waar in 2019 beeldbellen nog een uitzondering was, is het nu voor veel huisartsen en ziekenhuizen bijna ‘business as usual’. Die ontwikkeling heeft niet alleen een aantal nieuwe initiatieven doen ontstaan, ook bestaande oplossingen zijn doorgebroken.

Enkele maanden startte Merem Medische Revalidatie als eerste revalidatie expertisecentrum BeterDichtbij. Daarvoor loopt momentel de locatie Flevoziekenhuis een pilot met deze digitale communicatietechnologie.