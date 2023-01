Digitaal verwijsbericht voor pararamedici

Het nieuwe digitaal verwijsbericht ontwikkelt Nictiz in samenwerking met het zorgveld. Het ontwerp hiervoor is nu beschikbaar voor openbare consultatie. Tijdens de consultatieperiode kunnen partijen zoals huisartsen, paramedici, softwareleveranciers én patiënten de ontwikkelversie van het verwijsbericht bekijken, vragen stellen of een reactie geven.

Elektronisch verwijsbericht versturen

Het is de bedoeling dat de huisarts op korte termijn het verwijsbericht elektronisch vanuit zijn of haar informatiesysteem naar het informatiesysteem van de paramedicus kan sturen. Met deze verwijzing krijgt de paramedicus snel en goed inzicht in de verwijsvraag en achterliggende problematiek. Hiermee kan de paramedicus de zorg gericht voortzetten en is hij of zij op de hoogte van factoren die invloed kunnen hebben op de behandeling.

Met deze manier van elektronisch verwijzen wordt dus de samenwerking verbeterd. Het overkoepelende doel van Nictiz is het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en patiënten, door informatiestandaarden optimaal aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van patiënten en zorgverleners.

Ontwikkelversie

Iedereen die wil meedenken over de ontwikkelversie van het verwijsbericht kan terecht op de webpagina over de informatiestandaard paramedische zorg, waarbinnen het nieuwe verwijsbericht wordt ontwikkeld. Reageren is mogelijk tot 20 januari 2023 en de bevindingen van deze feedback worden verwerkt en besproken in februari. Degenen die gereageerd hebben of hiervoor belangstelling hebben, krijgen hiervoor een uitnodiging.

Digitaal verwijsbericht

Nictiz werkt met de digitale verwijzing aan het verbeteren van de databeschikbaarheid voor huisartsen en paramedici. ‘De digitale informatie-uitwisseling tussen deze zorgverleners zorgt voor een positievere patiëntbeleving, verlicht de administratieve lasten en verbetert de samenwerking. Voor het digitaal verwijzen van een huisarts naar een paramedicus ontwikkelt Nictiz, binnen de informatiestandaard paramedische zorg, het digitale verwijsbericht.

Zo snel mogelijk na het verwerken van de feedback van partijen start al de implementatie van het digitale verwijsbericht in de praktijk. Alle softwareleveranciers worden uitgenodigd om bij deze pilots aan te sluiten. Dit digitale verwijsbericht is het eerste onderdeel van de vernieuwde informatiestandaard paramedische zorg. De implementatie ervan maakt onderdeel uit van het programma Digitale Gegevensuitwisseling Paramedische Zorg.

Richtlijn HASP-paramedicus

Om te zorgen dat het verwijsbericht snel en gestructureerd opgesteld kan worden én volledig aansluit bij de informatiebehoefte van de ontvanger, is deze uitgewerkt in de richtlijn HASP-paramedicus, die in nauwe samenwerking tussen Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de paramedische beroepsverenigingen is ontwikkeld.