Digitaal verwijzen naar ander ziekenhuis

Internist-hematoloog Nicole de Graauw verstuurde met een klik op ‘verzenden’ voor het eerst een verwijzing van een patiënt digitaal naar het Erasmus MC. Even daarop kwam de bevestiging dat alle gegevens in goede orde waren ontvangen. Hiermee heeft Bravis met het digitaal verwijzen een nieuwe stap gezet om de patiëntenzorg te optimaliseren.

Eerste afdeling

Het ging hier om een primeur, aangezien hematologie hiermee de eerste afdeling is die patiënten digitaal naar het Erasmus MC verwijst. Tot dan toe gebeurde dat door middel van een brief of per e-mail. “De patiëntgegevens moesten dan uit HiX gehaald worden en vervolgens door Erasmus weer naar hun systeem gekopieerd worden. Op andere afdelingen is dat nog steeds het geval.

Bij het digitaal verwijzen komen de patiëntgegevens uit HiX via het Zorgplatform direct aan in het HiX-systeem van Erasmus.”, vertelt projectmanager Sander te Pas van MICT. Volgens medisch secretaresse Miriam Schrauwen scheelt dat het nodige werk. “Bovendien is het veiliger, omdat geen fouten meer gemaakt kunnen worden bij het kopiëren.”

Trots

Te Pas: “We willen uiteindelijk dat zoveel mogelijk verwijzingen naar andere ziekenhuizen digitaal gaan plaatsvinden”, aldus Sander. “We zijn trots dat dit nu mogelijk is. De medewerkers van hematologie hebben zeer enthousiast meegewerkt en dat heeft ons enorm geholpen. Voor Bravis is dit een mooie mijlpaal.”

Bij het Bravis ziekenhuis is men volop bezig om op een innovatieve manier gebruik te maken van digitale middelen. Zo meten steeds meer patiënten van dit ziekenhuis thuis diverse gezondheidswaarden, om die vervolgens via een app door te geven aan het monitoringscentrum. Op die manier krijgen deze patiënten onder meer beter zicht op hun eigen gezondheid.

In 2021 was het Nictiz (Nationaal ICT-Instituut in de Zorg) al bezig de implementatietool voor elektronische gegevensuitwisseling uit te breiden ten behoeve van digitale verwijzingen. De tool helpt zorgaanbieders met het realiseren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling.